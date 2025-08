Ida Platano provoca gli haters che continuano a lasciarle messaggi offensivi sulle sue gambe dopo aver parlato della patologia di cui soffre.

Ida Platano, negli scorsi giorni, con un video pubblicato sul proprio profilo Instagram, ha svelato di soffrire di una patologia cronica delle gambe che sono, spesso, oggetti di commenti offensivi da parte degli haters. Stanca di dover leggere commenti poco carini sulle sue gambe ogni volta che le mostra sui social, l’ex dama del trono over di Uomini e Donne ha deciso di raccontarsi svelando come ha scoperto di soffrire di lipedema.

“Non mi voglio più coprire, nascondermi. Tutti noi abbiamo dei difetti fisici, sono bella nell’anima e questo non mi può fermare da mostrarmi e piacermi, mi emoziono perché solo io so quello che ho sofferto. Non sono la mia patologia, sono Ida e voglio spronare qualcuno di voi a sentirvi sempre sicuri di voi nonostante qualcosa del vostro corpo non vi piaccia“, ha raccontato Ida che, dopo una serie di visite mediche ed esami ha ricevuto la diagnosi.

La provocazione di Ida Platano agli haters

Nonostante Ida Platano abbia raccontato ai fan della patologia cronica con cui convive e che, ancora oggi, nonostante le cure, le provoca dolori che, ormai, sono diventati parte della sua vita, gli haters continuano a lasciarle commenti offensivi.

L’ex dama del trono over ha così di rispondere con l’ironia e, tra le storie del proprio profilo Instagram, ha pubblicato un video in cui mostra il look scelto per andare a fare una passeggiata ovvero canotta bianca e pantaloncini neri. “Vado a fare una passeggiata con questo bellissimo pantalone. Sono tutta coperta, poi è leggero. Bello, mi piace”, scherza Ida.

