Cosa sta combinando Ida Platano? L’ex Uomini e Donne ha fatto preoccupare i fan dopo alcune storie su Instagram alquanto sospette. Infatti, sono spuntate una serie di frasi “dico non dico” che hanno fatto ipotizzare che dietro alle sue illazioni ci fosse la presenza di un uomo, soprattutto perchè dopo il programma l’ex dama non si è mai più aperta riguardo alla situazione sentimentale. Ma cerchiamo di capire cos’è successo e perchè i suoi follower si sono allarmati così tanto dopo le sue parole.

Daniele Vincitore Amici 24, Alessandra Celentano lo snobba? Cos'è successo/ Un post scatena la polemica

Tutto è iniziato quando Ida Platano ha registrato delle storie su Instagram mentre si trovava seduta al bar. Qui ha spiegato di essere molto pensierosa e di aver fatto shopping notturno sentendosi molto in colpa. Non solo, il racconto è continuato con l’ex dama di Uomini e Donne impaurita di poter finire presto nei guai: “Sono proprio pazza, pericolosa“, dice. La donna aveva lasciato il programma di Maria De Filippi dopo il suo stesso trono, dove si era sentita parecchio delusa da Mario Cusitore il quale l’aveva tradita nel corso dell’edizione. Da quel momento Ida Platano ha deciso di staccarsi dal programma e rimanere lontana dai riflettori.

Chiara Ferragni rompe il silenzio: "Ho vissuto un amore tossico, trattata di m*"/ Stoccata a Fedez?

Ida Platano choc: “Ora vado a chiudermi in casa“

“Sono proprio pazza, pericolosa“. Così Ida Platano esordisce sui social destando parecchia preoccupazione nei fan, i quali hanno subito sospettato che dietro a tutto questo ci fosse un uomo, e che queste insinuazioni fossero tutte delle piccole battute da donna innamorata. Ida Platano ha però smentito tutto, dicendo di aver fatto queste ‘cose’ – sconosciute – per sentire un po’ di adrenalina: “Meglio che vado a chiudermi in casa, per ora. Vedremo cosa succederà durante questa giornata“, continua. Poi cerca di spegnere l’entusiasmo dei fan che hanno subito ipotizzato la presenza di un uomo nella sua vita.

Uomini e Donne, Gemma Galgani indicente hot/ Cos'è successo?

“Non c’entra niente“, ha precisato l’ex dama di Uomini e Donne, “Uomini zero, sono stata chiara?“. Ida Platano esclude dunque che le sue parole si riferiscano a qualcosa di sentimentale e non ci resta che aspettare di sapere cos’è successo se mai la dama lo rivelerà. Intanto, quello che è certo è che Ida si sta dedicando totalmente al figlio e alla sua famiglia oltre che al suo lavoro come titolare del suo negozio di parrucchiere.