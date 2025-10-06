Ida Platano sui social si mostra insieme ad un ex corteggiatore che era sceso per lei a Uomini e Donne, di chi si tratta.

In molti speravano di rivedere Ida Platano a Uomini e Donne nella nuova edizione dell’amatissimo dating show di Maria De Filippi, lei però non è tornata in trasmissione per trovare la sua anima gemella. In questo momento preferisce dedicarsi a se stessa e al suo lavoro oppure vuole semplicemente restare lontana dalle telecamere e trovare l’amore fuori? Per anni ha partecipato al programma nei panni di dama, ma l’abbiamo vista anche nel ruolo di tronista.

Ida Platano sperava di trovare il vero amore a Uomini e Donne ma la sua esperienza non si è conclusa come sperava, infatti dopo vari dubbi e incomprensioni con i suoi corteggiatori ha preferito lasciare il trono e tornare a casa senza fare una scelta. Nelle scorse ore però una storia che ha pubblicato sul suo profilo Instagram ha catturato non poco l’attenzione di tutti coloro che la seguono e la sostengono. Il motivo? Perché si è mostrata in compagnia di un suo ex corteggiatore, di chi si tratta? Di Daniele Capuana.

Ida Platano insieme all’ex corteggiatore Daniele Capuana, sono solo amici o c’è qualcosa di più?

Nella storia postata dall’ex tronista di Uomini e Donne entrambi sono apparsi sorridenti, i fan hanno subito notato la bella atmosfera che c’era tra loro. Durante il suo percorso in trasmissione l’uomo era riuscito a catturare l’interesse di Ida Platano, però non approfondirono la loro conoscenza, lo stanno facendo fuori?

Ida Platano ha fatto sapere di aver rivisto Daniele Capuana dopo circa un anno e mezzo, mentre bevevano il caffè insieme sono apparsi entrambi entusiasti del loro incontro. Dopo averli visti insieme in molti hanno iniziato a chiedersi se tra loro c’è solo amicizia o se ci sia un flirt in corso. La notizia ha fatto subito il giro del web e sono stati tantissimi i commenti, c’è chi pensa che sarebbero bellissimi insieme e chi ha precisato che l’ex corteggiatore è sempre stato molto rispettoso con lei. Qualcuno ha scritto che l’ex dama merita di essere felice e di ritrovare l’amore, altri invece continuano a sperare di rivederla a Uomini e Donne.

