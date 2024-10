Ida Platano ha un nuovo fidanzato? L’indizio dell’ex dama di Uomini e Donne

Il percorso di Ida Platano a Uomini e Donne è stato ricco di alti e bassi. Negli anni vissuti nello studio di Canale 5 alla ricerca dell’amore, la dama ha conosciuto molti cavalieri e si è anche innamorata, lasciando lo studio in compagnia. Le storie non hanno però avuto seguito, motivo per il quale Ida ha poi sempre fatto ritorno in studio, l’ultima volta nel ruolo di tronista.

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 11 ottobre 2024/ Caos in studio dopo la confessione hot di Mario

Anche in questo ultimo caso, il suo percorso è stato non poco burrascoso e si è concluso con una grossa delusione data, soprattutto, dal comportamento di Mario Cusitore, oggi nel parterre del trono Over. Così, Ida ha lasciato nuovamente il programma e, ad oggi, non vi ha fatto più ritorno. E, stando alle dichiarazioni fatte dalla diretta interessata, pare che il motivo di questa assenza è assenza possa essere che Ida ha un nuovo fidanzato.

Mario Cusitore innamorato di Ida Platano? Un suo post insinua dubbi/ Gossip impazza ad Uomini e Donne 2024

Ida Platano svela: “Sto vivendo un momento davvero speciale”

A farlo sospettare un video recentemente pubblicato su Instagram da Ida Platano, le cui dichiarazioni sembrano far intendere la presenza di un nuovo amore nella sua vita. “Ciao a tutti belli miei, come state? Io sto benissimo, sono molto felice e contenta.” ha esordito l’ex dama di Uomini e Donne col sorriso. Così ha aggiunto: “Voglio dirvi una cosa: voi sapete che io sono sempre stata una persona trasparente e sincera, per chi mi conosce, e non ho mai nascosto nulla. La mia vita è sempre stata alla luce del sole, sia prima che durante i miei anni in trasmissione a Uomini e Donne.” Perciò ha concluso lanciando l’indizio che sta facendo mormorare il web: “Sto vivendo un momento davvero speciale, bello e non voglio che vi arrivi da altre fonti questo. Ci tenevo a dirvi questa piccola cosa, che per me per il momento è davvero speciale.”