Ida Platano, il figlio Samuele promuove Alessandro Vicinanza/ “Sono contento…”

Uomini e donne, Ida Platano e Alessandro Vicinanza si danno l’esclusiva: come procede la lovestory?

Sono l’ultima coppia uscente di Uomini e donne, Ida Platano e Alessandro Vicinanza, e in molti – tra i telespettatori in primis- si chiedono come stia evolvendo la loro lovestory e soprattutto se a vincolarli sia vero amore, ma a rispondere ci pensa il figlio della bresciana, Samuele. In seguito all’esclusiva che, al centro studio di Uomini e donne, ha visto i due volti TV giungere alla scelta di lasciare il programma come coppia uscente al termine della ricerca dell’amore avviata al trono over, Ida Platano e Alessandro Vicinanza rompono il silenzio sulla loro relazione con un post ciascuno condiviso via Instagram. Ma non é tutto. I neo conoscenti intimi, così come segnalato da Gossip e TV, si sono concessi del sano relax all’insegna dell’intimità per qualche giorno, a Salerno, ovvero la terra di residenza del salernitano, che ha quindi deciso di condurre la bresciana in una lunga “esterna” nei luoghi a lui più a cuore, una volta ritrovatisi fuori dal contesto televisivo. E una domanda sorge spontanea. Che i due abbiano maturato in tempi da record la scelta di darsi alla convivenza?

Ida Platano e Alessandro Vicinanza, é amore?/ Il gesto dopo Uomini e donne

Samuele “benedice” la relazione tra Ida Platano e Alessandro Vicinanza

A quanto pare la risposta é negativa: Ida Platano e Alessandro Vicinanza vivrebbero una relazione a distanza, almeno per il momento e nonostante la lunga esterna vissuta nel salernitano post-Uomini e donne.

Tuttavia, non mancano contatti via etere tra i due “neo piccioncini” di Uomini e donne, o almeno questo é stando ad alcuni stralci di videochiamata tra Ida Platano e Alessandro Vicinanza che avrebbe condiviso la bresciana con i suoi seguaci, online. E tra un post e l’altro, tra le Instagram stories, della lovestory nata a Uomini e donne emerge ora anche il beneplacito di Samuele, il figlio che Ida Platano ha avuto da una precedente relazione naufragata.” Sono felice perchè hai trovato l’amore!”, fa sapere Samuele alludendo ad Alessandro, in confidenza con mamma Ida. Chissà, quindi, quale destino attende Ida Platano e Alessandro Vicinanza.

IDA PLATANO E ALESSANDRO VICINANZA LASCIANO UOMINI E DONNE/ "Voglio viverti fuori"

LEGGI ANCHE:

Uomini e Donne/ Anticipazioni 23 novembre: Ida e Alessandro lasciano il programma?

© RIPRODUZIONE RISERVATA