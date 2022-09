Ida Platano, il nuovo bacio infiamma Uomini e donne/ Armando Incarnato é una furia!

Uomini e donne, Armando Incarnato e Ida Platano tornano in studio: é scontro TV, le anticipazioni tv

Ci siamo, mancano pochi giorni al via alla messa in onda della nuova stagione di Uomini e donne in partenza il 19 settembre su Canale 5, e intanto le annesse anticipazioni TV prevedono uno scontro di fuoco tra gli ex storici e protagonisti del trono over, Ida Platano e Armando Incarnato. É ormai risaputo che i due protagonisti over del dating-show di Maria De Filippi abbiano vissuto una frequentazione intima tra alti e bassi in passato e tra loro potrebbero esserci dei conti lasciati in sospeso. O almeno questo é stando a quanto trapela dallo spoiler di Uomini e donne classico e over, secondo cui al rientro dalle vacanze estive in studio, in occasione delle riprese del 31 agosto 2022 Ida Platano é apparsa lontana ormai dall’ultimo ex conosciuto in trasmissione Riccardo Guarnieri, tanto da rivelarsi protagonista di una frequentazione in corso con il pretendente Alessandro.

I due over sono usciti in un’esterna, diventata dalle vibes calienti, e a quanto pare l’uomo in questione sarebbe una delle fiamme che Ida ha avuto in passato al trono over di Uomini e donne, ovvero Alessandro Vicinanza. Che Ida quindi abbia avuto un ritorno di fiamma? Che Alessandro sia invece un omonimo del preannunciato ritrovato ex di Ida?

Servirà assistere alle prime nuove puntate di Uomini e donne per scoprire di più, e intanto é emerso inoltre che Armando Incarnato non abbia digerito le dinamiche palesatesi al rientro in studio dell’ex Ida Platano. Pare infatti che Armando Incarnato si sia scagliato contro Ida Platano anche alla luce del bacio passionale che lei e Alessandro si sono scambiati in esterna. Un modo quello del napoletano per dirsi contrario alla volontà di Ida di riprovarci in amore con Alessandro, spinto anche da un pizzico di gelosia nutrita verso la seducente ex storica? Chissà.

E le curiose anticipazioni TV di Uomini e donne non finiscono qui. Perché pare anche che Armando Incarnato e Alessandro (Alessandro Vicinanza?) abbiano avuto uno scontro all’ultimo sangue al trono over di Uomini e donne. Insomma il ritorno del dating-show di Maria De Filippi in TV si preannuncia scoppiettante!

