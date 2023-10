Ida Platano in crisi con Alessandro Vicinanza?/ Rumors su un possibile ritorno a Uomini e Donne

Ida Platano e Alessandro Vicinanza in crisi?

Ida Platano e Alessandro Vicinanza formano una delle coppie più seguite sui social tra quelle nate a Uomini e Donne. Dopo essersi innamorati nello studio del programma di Maria De Filippi, i due hanno lasciato insieme la trasmissione condividendo sui social i momenti trascorsi in giro per l’Italia e nel mondo. Vivendo una storia a distanza, Ida e Alessandro hanno sempre trovato il tempo per stare insieme concedendosi weekend in Italia, ma anche viaggi nel mondo, l’ultimo quello a New York per il compleanno di Alessandro. Di tutto, la coppia ha condiviso foto e video sui social.

Da qualche settimana, però, sia Alessandro che Ida non condividono foto insieme e sono sempre più insistenti le voci che li vorrebbero in crisi. Voci che, per il momento, non sono state commentate dall’ex cavaliere e dall’ex dama intorno alla quale, tuttavia, ci sarebbero rumors anche su un presunto ritorno a Uomini e Donne.

Ida Platano torna a Uomini e Donne?

Pur essendo molto presente sui social, Ida Platano non ha commentato le voci che la vorrebbero in crisi con Alessandro Vicinanza con cui sembrava andare tutto a gonfie vele. In realtà, non ci sono conferme di una crisi effettiva tra i due, ma le voci di un presunto ritorno di Ida nel parterre del trono over entro Natale sarebbero sempre più insistenti.

I fan della coppia, tuttavia, si augurano che siano voci senza fondamento. Dall’altra parte, però, non si placano le voci di un ritorno di Ida a Uomini e Donne di cui è sempre stata una protagonista indiscussa insieme all’amica Gemma Galgani.

