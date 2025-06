Ida Platano è intervenuta su Instagram dopo aver ricevuto una serie di insulti a causa di una foto in intimo: lo sfogo dell'ex di Uomini e Donne

Con un video pubblicato sul suo profilo Instagram, Ida Platano ha voluto rispondere ai numerosi insulti ricevuti nelle ultime ore dopo la pubblicazione di una foto che la vede indossare soltanto l’intimo. Parole pesanti quelle ricevute dalla storica dama del Trono Over di Uomini e Donne, che ha lasciato il programma da mesi ma che potrebbe tornare a settembre.

Anticipazioni Uomini e Donne stagione 2025/ Torna Ida Platano? Colpaccio su nuovo tronista del GF: chi è

C’è chi le ha dato della poco di buono, chi ha tirato in ballo suo figlio accusandola di non essere una brava mamma per le foto che pubblica su Instagram. Fatto sta che, stanca delle ennesime accuse, Ida è intervenuta con un video in cui ci mette la faccia e risponde a tutte le donne che l’hanno presa di mira nelle ultime ore.

Ida Platano gela tutti dopo Uomini e Donne: "Ho fatto una cosa pericolosa, sono nei guai"/ Fan preoccupati

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ida Platano (@idaplatano)

Ida Platano risponde agli insulti di alcune donne sui social: lo sfogo dell’ex di Uomini e Donne

“Per quanto riguarda la story di ieri in intimo, sembrate tutte delle pudiche, tutte donne casa e chiesa!”, ha esordito Ida Platano nel video pubblicato su Instagram. Poi continua: “Tutte quelle parole che vi escono da quella bocca piena di cattiveria… ma uno sarà libero nella sua vita di fare quello che gli pare? Perché avete tutti questi pregiudizi e giudicate sempre…”. A farla infuriare, però, sono quei commenti che tirano in ballo suo figlio: “Voglio dire la mia perché state sempre lì a toccare mio figlio, sempre a dire ‘che madre sono’, che pesantezza! Siete persone limitate, corte di mentalità e non aperte.”

Ida Platano verso il ritorno a Uomini e donne?/ Spunta un indizio social: la mossa che fa sognare i fan!

L’ex dama di Uomini e Donne, grande amica di Gemma Galgani, ha concluso poi con parole ironiche e un appello: “Siamo nel 2025, è una situazione personale: uno si vuole esporre e si espone! Mi avete dato anche della pu**, cioè quella che vende il corpo, ma magari! – ha ammesso scherzando – Adesso avrei un guadagno super altissimo. E comunque non sta voi giudicare la vita di nessuno”.