Ida Platano insultata su Instagram: “Tuo figlio è un basta*do”/ L’ex di Uomini e Donne furiosa: “Fate schifo”

Uomini e Donne, Ida Platano riceve pesanti insulti su Instagram e pubblica tutto

Insulti molto pesanti quelli che Ida Platano ha ricevuto su Instagram e che ha deciso di rendere pubblici. La storica dama di Uomini e Donne ha quindi pubblicato i messaggi privati che un utente le ha inviato, in cui Ida viene additata con epiteti molto pesanti e in viene anche citato suo figlio Samuele. Nel messaggio in questione, si legge: “Si, soprattutto grazie a Uomini e Donne…Altrimenti sei famosa per cosa?? Hai qualche titolo lavorativo o altro? No! Solo perché ti sei cicciuta mezzo studio di Uomini e Donne e ora ti credi la diva! Ma vola in basso! Che hai 40 anni e sei spigata e non sai trovarti un uomo e un padre per tuo figlio… fai pena.”

E ancora si legge: “Ora si capisce la ragione per il quale tuo figlio è un bastar*o senza un padre. Stai nel programma solo perché non riesci a campare con i tuoi soldi e in più quando non sai come difenderti piangi dirotto.”

Ida Platano furiosa: “Fate schifo. Immondizia vera e propria”

Di fronte a questi pesanti insulti rivolti non solo a se stessa ma anche a suo figlio, Ida Platano non è riuscita a rimanere in silenzio. Su Instagram si è dunque mostrata furiosa e ha replicato a tono all’utente in questione. “Monnezza. Immondizia vera e propria. – ha tuonato – Davvero, io parlo e non mi sto zitta. Per niente, per niente. Perché vi ho sempre detto: ‘Mi potete dire qualsiasi cosa ma mio figlio non si tocca’. Mio figlio non è un bastar*o!”. L’ex dama di Uomini e Donne ha quindi concluso lanciando un avvertimento: “Uomo o donna che sia dietro quell’account sai benissimo come ti va a finire perché io non sto ferma a questa cosa. Mai, Perché vi ho sempre detto ‘ditemi la qualsiasi cosa ma mio figlio non si tocca’. Mio figlio non ha bisogno di un padre perché sono io il padre e sono la madre. Fate veramente schifo, vergognatevi. Schifo, schifo proprio.”

