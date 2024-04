Ida Platano, la reazione alla dichiarazione d’amore di Mario Cusitore/ Dopo Uomini e Donne, una foto…

Ida Platano e la dichiarazione d’amore di Mario a Uomini e Donne

Ida Platano e Mario Cusitore regalano un colpo di scena al pubblico di Uomini e Donne nel corso della registrazione dell’1 aprile 2024. Mario, dopo aver visto l’esterna di Ida con Pierpaolo e aver visto sempre più complicità tra i due, come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, ha perso la pazienza annunciando nuovamente la scelta di abbandonare la trasmissione per poi cambiare clamorosamente idea. Al centro dello studio, ha confessato ad Ida di essersi innamorato di lei scatenando la durissima reazione di Tina Cipollari che continua a non credergli.

Una dichiarazione, quella di Mario, che rasserena un po’ Ida che decide di ballare con lui facendo cambiare idea anche al corteggiatore napoletano che decide di restare nel programma e di continuare a provare di conquistare il cuore della tronista nonostante il rapporto tra quest’ultima e Pierpaolo.

La reazione di Ida Platano

Conclusa la registrazione di Uomini e Donne per la quale Ida Platano ha trascorso la Pasqua a Roma, la tronista è tornata a casa, nella sua Brescia. Sui social, così, Ida ha pubblicato una foto che, per il web, rappresenta una reazione alla dichiarazione d’amore. Ida, infatti, ha pubblicato una foto con il figlio scrivendo: “Sei la cosa più bella che mi sia capitata”. Parole che esprimono il grande amore che Ida, da madre, prova per il figlio.

La Platano, dunque, sembrerebbe non fidarsi totalmente di Mario Cusitore contro cui Tina Cipollari non perde occasione per puntare il dito mettendo in guardia anche la stessa Ida. Da parte sua, la tronista non ha mai nascosto di avere tanti dubbi e paure su Mario e per il momento, non sembrerebbe essere disposta a lasciarsi andare. Tra i due, infatti, non è arrivato il bacio.











