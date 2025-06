Ida Platano e le parole per l’amica Gemma Galgani

Ida Platano, lontana da Uomini e Donne di cui è stata una protagonista indiscussa, continua a seguire le vicende dei vari protagonisti, in particolare quelle dell’amica Gemma Galgani con cui cerca di ritagliarsi del tempo da trascorrere insieme nonostante i vari impegni. Intervistata da Uomini e Donne Magazine, così, Ida parla della situazione tra Gemma e Arcangelo che è stata al centro di diverse puntate nelle ultime settimane raccontando di aver visto l’amica davvero molto delusa.

Francesca Cruciani e Giovanni Siciliano sorprendono/ Il Don Giovanni di Uomini e donne fa sul serio

“Io alla mia amica le cose già le dico quando ci sentiamo. A volte la sgrido. Poi certo, il mio pensiero lo sa, come il so il suo, ma entrambe seguiamo sempre il cuore […] Ci è rimasta male. Ma deve andare avanti e superarla, con la sua tenacia e la sua forza. Di sicuro ci sarà qualcuno che sarà davvero serio con lei, e disposto a darle l’amore che merita […] A me Arcangelo non piaceva per niente”, ha detto la Platano.

Gemma Galgani dimentica Arcangelo dopo Uomini e Donne/ Il messaggio della dama

Ida Platano e le altre coppie di Uomini e Donne

Ida Platano, nonostante il lavoro, riesce comunque a seguire le varie puntate di Uomini e Donne e, nel corso dell’intervista rilasciata ai microfoni del magazine ufficiale, ha commentato anche le varie coppie che si sono formate nelle ultime settimane e che hanno lasciato definitivamente la trasmissione.

“Mi ha intenerito molto anche Gianmarco quando non è stato scelto, anche se sono contenta per Martina e Ciro. Poi Barbara, sono felice abbia trovato l’amore! Mi piace tanto Giuseppe, mi fa ridere. Non ho pianto alla loro uscita, ma lui e Rosanna sono una bella coppia”, ha detto la dama.

Nadia Di Diodato dopo non scelta a Uomini e Donne: "In camerino ho pianto"/ "Gianmarco? Cosa vorrei dirgli"