IDA PLATANO CROLLA A UOMINI E DONNE PER MARIO/ Tina: “Non ti fare imbambolare da questo bugiardo”

Tina Cipollari mette in guardia Ida Platano

Ida Platano resta in silenzio al centro dello studio mentre Tina Cipollari e Mario Cusitore discutono animatamente. “Queste cose non mi fanno bene. E’ vero che ogni volta qualcosa si risolve e poi accade nuovamente un’altra cosa”, crolla Ida. Tina Cipollari, furiosa con Mario Cusitore, prova ancora ad aprire gli occhi ad Ida esortandola a non credere a ciò che le dice il corteggiatore napoletano.

“Non ti fare imbambolare dalle cose che dice questo bugiardo. Ricordati che è andato a letto con un’altra donna perché la gente non ha tempo da perdere telefonando per fare false segnalazioni“, puntualizza Tina. “Cosa facciamo? Mi vado a sedere o me ne vado?”, chiede Mario. “Questo è un ricatto morale”, aggiunge ancora la Cipollari mentre Maria De Filippi tenta di difendere Mario. “Credo che sia stanco di tutto e non ha fatto alcun ricatto. Ha solo chiesto se poteva tornare a sedersi”, le parole della conduttrice che poi manda in onda l’esterna con Pierpaolo (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

Ida Platano: dubbi su Mario Cusitore dopo la segnalazione a Uomini e Donne

Ida Platano continua ad avere tanti dubbi su Mario Cusitore sul quale cerca di fare chiarezza nel corso della puntata di Uomini e donne del 2 maggio 2024 durante la quale Maria De Filippi riassume quanto accaduto nelle puntate scorse con la segnalazione riguardate la ragazza del B&B con cui Mario sarebbe stato visto. In un filmato trasmesso nella puntata in onda oggi, Ida Platano chiama personalmente la ragazza con cui sarebbe stato visto Mario che, stando alle parole del corteggiatore, sarebbe solo un’amica. “Solo perché questa ragazza è alta, bionda e bona, tu pensi che io me la sua scop*ata”, sbotta Mario prima di lasciare il telefono ad Ida.

La ragazza racconta di vivere a Milano e di aver conosciuto Mario attraverso una videochiamata per poi trascorrere tre giorni a Napoli. “Tu vuoi trovare sempre il pelo dell’uovo per infangarmi, non te lo permetto più. Mi sono stufato di dimostrare sempre. Nel momento in cui ti dico che sono innamorato di te, sta parlando il cuore e speravo che, per una volta, tu mi credessi”, dice ancora il corteggiatore nel filmato.

Duro confronto in studio tra Ida Platano e Mario Cusitore a Uomini e Donne

Al termine del filmato, Mario Cusitore arriva in studio e Tina Cipollari pone l’attenzione sulla situazione evidenziando le incongruenze dette dal corteggiatore napoletano dopo la lite della scorsa puntata. “Qualche giorno fa mi è arrivata una foto Non ti fare imbambolare da questo cantastorie. Se non hai nulla da nascondere, le chat non le cancello. Perché hai avvisato la ragazza dicendole che sei a Uomini e donne? Hai cancellato la chat e hai mandato un messaggio avvisandola che eri qua“, sbotta Tina Cipollari. “Tu chiami questa persona ogni ora e non c’è una chat”, aggiunge Gianni Sperti.

“Non ho mai cancellato le chat. Io e quella persona ci sentivamo solo telefonicamente” – si difende Mario che poi perde la pazienza con Tina – “Ti rendi conto che offendi e a casa ci sono i genitori che ci guardano?”, dice il napoletano. “Tu sei un bugiardo patentato. Parli con una persona da mattina a sera e non sai il cognome di questa ragazza?“, chiede ancora una Tina furiosa. “Ancora questo teatrino dobbiamo fare? Ti ho dimostrato che non ho fatto niente”, si difende ancora Mario. “Ida, se abbocchi a quello che ti dice fai una pessima figura. Ma la dignità dove ce l’hai?”, dice ancora Tina esortando la Platano a non farsi convincere da Cusitore.

