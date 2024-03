Ida Platano lascia il trono di Uomini e Donne?/ Delusa da Mario e Pierpaolo: poi il colpo di scena

Ida Platano pronta a lasciare il trono di Uomini e Donne

Ida Platano è stata una protagonista della nuova registrazione di Uomini e Donne. Oggi, lunedì marzo, Ida è tornata in studio insieme agli altri protagonisti del programma di Maria De Filippi per registrare le nuove puntate e, come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, c’è stato un colpo di scena. Dopo la registrazione di ieri durante la quale ha discusso fortemente con Mario da cui non si sente corteggiata , Ida si aspettava un gesto dal corteggiatore napoletano, ma anche da Pierpaolo. La tronista, infatti, aveva comunicato di non voler fare esterne, ma si aspettava una sorpresa dai suoi corteggiatori che, invece, non avrebbero fatto nulla per sorprenderla.

Come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, nella registrazione odierna di Uomini e Donne, Ida è arrivata in studio visibilmente arrabbiata sia con Mario che con Pierpaolo. Oltre alla rabbia non ha nascosto la delusione per come sta andando il percorso sul trono palesando anche la possibilità di andare via.

Ida Platano resta sul trono di Uomini e Donne

Ida Platano è arrivato nello studio di Uomini e donne, durante la registrazione odierna, per abbandonare il trono senza scegliere. Avendo deciso di dedicarsi solo alla conoscenza di Mario e Pierpaolo, la tronista non sta ricevendo dai suoi corteggiatori ciò che si aspettava., Nessun gesto importante e nessuna parola per toglierle dubbi e paure al punto da essere arrivata in studio con l’intenzione di abbandonare definitivamente la trasmissione senza scegliere.

Nel corso della registrazione, Mario e Pierpaolo non hanno avuto alcuna reazione di fronte all’ipotesi di Ida di lasciare il trono. Nel corso della puntata, però, Pierpaolo ha preso l’iniziativa chiedendo a Ida di ballare. La tronista ha accettato e ha poi ballato anche con Mario.











