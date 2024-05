IDA PLATANO PIANGE E LASCIA IL TRONO DI UOMINI E DONNE / Gianni: “Con cascarci se Mario ti cercherà”

Addio a Uomini e Donne tra le lacrime per Ida Platano

Ida Platano conclude il percorso sul trono di Uomini e Donne tra le lacrime. Dopo un durissimo botta e risposta con Pierpaolo Siano, Ida Platano non trattiene le lacrime e si lascia andare alle emozioni. “Non mi aspettavo un finale del genere. Ringrazio anche le persone delle segnalazioni, significa che mi vogliono bene. Ringrazio anche Tina”. La bionda opinionista cerca di rassicurarla: “L’ho sempre detto fin dall’inizio”.

Di fronte ai ringraziamenti di Ida, Gianni Sperti e Tina Cipollari la esortano a restare: “Lei aveva scelto di lasciare il trono”, spiega Maria De Filippi mentre gli opinionisti la convincono a restare in studio dove riceve il sostegno e l’abbraccio delle dame e dei cavalieri del trono over (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

Ida Platano lascia il trono di Uomini e Donne: ecco perché

L’avventura di Ida Platano come tronista di Uomini e Donne finisce ufficialmente nel corso della puntata del dating show di canale 5 in onda oggi, martedì 14 maggio 2024. Dopo aver lasciato lo studio in seguito alla lite con Mario Cusitore e all’eliminazione di quest’ultimo, Ida torna in studio per confrontarsi con Pierpaolo Siano e raccontare le emozioni vissute nelle scorse ore. La tronista, visibilmente provata dall’accaduto, ammette che non si aspettava di dover affrontare tale situazione nel momento in cui è salita sul trono di Uomini e Donne, dopo la fine della relazione con Alessandro Vicinanza, con l’intenzione di trovare l’amore vero senza tuffarsi a capofitto nelle situazione.

Il percorso con Mario Cusitore, sin dal principio, le ha dato numerose delusioni per le varie segnalazioni e si è concluso con una lite durissima. Non va diversamente con Pierpaolo Siano che, nella puntata in onda oggi, attacca duramente la tronista svelando ciò che effettivamente pensa.

Ida Platano via da Uomini e Donne dopo la lite con Pierpaolo Siano

E’ un Pierpaolo Siano quello che si presenta nello studio di Uomini e Donne per un durissimo confronto con Ida Platano. Il corteggiatore non nasconde la rabbia nei confronti di Ida accusandola di averlo preso in giro e di non averlo eliminato per portare avanti il percorso con Mario Cusitore. Pierpaolo, deluso, ribadisce di essersi sempre sentito la seconda scelta di Ida spiegando che, dopo l’eliminazione di Mario, qualora fosse stato la scelta, avrebbe detto no.

Accuse durissime a cui Ida cerca di ribattere ma Pierpaolo non nasconde la rabbia per tutta la situazione vissuta e non volendo portare avanti, nè nel programma nè nella vita quotidiana la conoscenza con Ida, decide di autoeliminarsi abbandonando definitivamente la trasmissione. Delusa e senza corteggiatori, Ida lascia così il trono.











