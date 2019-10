Ida Platano lascia Riccardo Guarnieri/ Lui abbandona Uomini e Donne piangendo!

Chi negli ultimi anni ha seguito Uomini e Donne e si è appassionato alla storia di Riccardo Guarnieri e Ida Platano al trono Over mai potrebbe aspettarsi di leggere quanto segue. L’ultima registrazione è stata infatti caratterizzata da più di un inaspettato colpo di scena. Partiamo subito con l’annunciate che Ida Platano ha deciso di chiudere per sempre con Riccardo e nonostante quest’ultimo le abbia invece chiesto pubblicamente di tornare insieme e riprovarci una volta per tutte. Ma facciamo un passo indietro. Poco più di una settimana fa, le anticipazioni del vicolodellenews ci svelavano di un’importante riavvicinamento tra i due, tanto che Riccardo è stato poi avvistato a Brescia proprio assieme a Ida. Immagini, queste, che sembravano confermare un ritorno di fiamma ormai certo. Tutto cambia però nella registrazione tenutasi ieri.

Ida Platano dice addio a Riccardo: lui abbandona Uomini e Donne

Le nuove anticipazioni del trono Over di Uomini e Donne ci svelano che, in studio, Ida Platano ha confessato di non aver provato nulla nei confronti di Riccardo, né per la lettera che le ha scritto, né per la sorpresa ricevuta a Brescia. Anzi, Armando Incarnato svela che proprio in quei giorni lei lo ha cercato. A queste parole, Riccardo ha lasciato la sua postazione e ha abbandonato lo studio in lacrime. Prima di farlo, ha lasciato a Ida una rosa rossa, facendole capire di essere innamorato di lei. Il cavaliere ha così abbandonato lo studio, stavolta per sempre. Ida ha confermato i suoi “non sentimenti” per Riccardo e ha poi lasciato lo studio, anche se probabilmente non in modo definitivo. Cosa accadrà nella prossima registrazione?

© RIPRODUZIONE RISERVATA