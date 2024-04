Ida Platano lascia Uomini e Donne?/ Crisi e sfogo choc: nessuna esterna con Mario e Pierpaolo

Ida Platano in crisi a Uomini e Donne

Momento difficile per Ida Platano sul trono di Uomini e Donne. La tronista che, dopo la fine della storia con Alessandro Vicinanza, ha accettato il trono sperando di trovare una persona con cui costruire una storia stabile e con cui condividere la quotidianità, nelle ultime puntate del dating show, sta più volte sottolineando la delusione nei confronti di Mario Cusitore e Pierpaolo. Nella puntata di Uomini e Donne dell’11 aprile, però, la situazione peggiorerà. Come svelano le anticipazioni, infatti, Ida arriva in studio visibilmente nervosa e amareggiata per le poche attenzioni che continua a ricevere da Mario e Pierpaolo che, secondo la dama, non starebbero facendo nulla per corteggiarla e cancellare i dubbi che ha su entrambi.

Ida, infatti, ha scelto di non fare nessuna esterna. Nonostante la decisione particolare, tuttavia, in studio, spiega che si aspettava un gesto da parte dei corteggiatori. Gesto che, però, non è arrivato e che ha portato la tronista a riflettere sul proprio percorso.

Lo sfogo di Ida Platano

Se, da una parte, Ida Platano tira fuori tutta la rabbia nei confronti dei suoi corteggiatori, lo stesso farà Mario Cusitore che accusa la tronista di chiedere continuamente dimostrazioni senza, tuttavia, ricambiarle. “Non voglio più niente”, sbotta ad un certo punto la tronista visibilmente agitata. Nel corso della puntata, stanca di discussioni, accuse ripicche e atteggiamenti infantili, Ida si alza dal trono e si avvicina a Maria De Filippi con l’intenzione di lasciare il trono.

Delusa e senza più aspettative, la tronista è pronta a lasciare la trasmissione senza scegliere. Tuttavia, dopo la scelta istintiva, cambia idea e, tornando sui propri passi, decide di restare e darsi ancora una possibilità.











