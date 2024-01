Ida Platano, lite con Mario a Uomini e Donne e nuove segnalazioni/ Poi l’amara sorpresa di Ernesto Russo

Ida Platano furiosa a Uomini e Donne: nuove segnalazioni su Mario Cusitore

Registrazione agitata per Ida Platano quella che si è da poco conclusa come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni. Oggi, martedì 30 gennaio, Ida è tornata in studio per registrare una nuova puntata, ma per lei ci sono state amare sorprese. In primis, una nuova segnalazione su Mario Cusitore. Dopo Mariangela con cui Ida ha anche parlato al telefono dopo aver letto le loro chat, nel corso della nuova registrazione, la Platano ha scoperto della presenza di una ragazza con cui Mario avrebbe avuto dei contatti. Come svela Lorenzo Pugnaloni, pare che la ragazza protagonista della segnalazione riguardate Mario sia fidanzata con un ex ballerino di Amici.

Ida e Cristina distruggono Alessandro Vicinanza a Uomini e Donne/ "Bugiardo, incoerente", Roberta lo incastra

La segnalazione scatena la reazione di Mario che, forse infastidito dall’atteggiamento assunto da Ida, rinuncia a ballare con lei. Maria De Filippi ha poi mandato in onda le altre esterne che Ida ha fatto con Sergio e Pierpaolo, arrivato da poco. In studio, Ida spiega che con Sergio c’è stato un po’ di distacco.

Anticipazioni Uomini e Donne, puntata 25 gennaio 2024/ Trono di Ida Platano: Ernesto vuole andarsene

Ida Platano e il ritorno di Ernesto Russo

Nel corso della registrazione del 30 gennaio, c’è stato anche il ritorno di Ernesto Russo. Quest’ultimo, nelle scorse puntate, aveva deciso di autoeliminarsi e di non corteggiare più Ida Platano avendo perso interesse per alcuni atteggiamenti di Ida che non aveva condiviso.

Oggi, Ernesto è tornato in trasmissione, ma non per ricominciare a corteggiare Ida, ma per rimettersi in gioco come cavaliere del trono over conoscendo così le dame del parterre senior che avevano chiesto che restasse per poterlo conoscere. Per scoprire la reazione di Ida, non ci resta che aspettare la messa in onda della puntata.

IDA PLATANO, UOMINI E DONNE/ "Con Sergio mi sono sentita tanto desiderata". Poi la lite con Mario

© RIPRODUZIONE RISERVATA