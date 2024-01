IDA PLATANO, LITE CON MARIO CUSITORE A UOMINI E DONNE/ Nuova segnalazione: lei scoppia a piangere e…

Critiche per Ida Platano

Dopo la discussione con Mario Cusitore e il confronto con Sergio, Ida Platano resta al centro dello studio per conoscere nuovi corteggiatori tra cui c’è un amico di Mario il quale svela che non è la prima volta che Mario si tatua per una ragazza e che lo ha già fatto in passato. La tronista, tuttavia, crolla quando l’altro corteggiatore le muove alcune critiche per l’atteggiamento assunto con Mario a cui avrebbe dato troppe sicurezze con il suo atteggiamento.

Cristiche non non piacciono a Ida che scoppia a piangere per poi lasciare lo studio. Tina Cipollari punta il dito contro il corteggiatore che avrebbe dovuto solo presentarsi senza rivolgere rimproveri ad Ida. Il corteggiatore, così, chiede a Maria De Filippi se sia il caso di raggiungere Ida ma Maria spiega che la situazione non cambierebbe (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

Ida Platano contro Mario Cusitore a Uomini e Donne

Ida Platano non trova pace nello studio di Uomini e Donne. Nel corso della puntata del 31 gennaio, Maria De Filippi apre la puntata con Ida Platano che ha qualcosa da dire a Mario Cusitore. La tronista racconta di aver ricevuto una nuova segnalazione su Mario da parte di una ragazza che sarebbe stata contattata dal suo corteggiatore. In studio, Mario conferma di aver contattato tale ragazza ma sottolinea di averlo fatto all’inizio del loro percorso insieme quando “non ti conoscevo ancora”. Mario non nasconde di essere infastidito dall’atteggiamento di Ida che, secondo il suo parere, continua a metterlo in discussione.

“Cosa significa che non mi conoscevi ancora? Erano già trascorse tre settimane. Quando è arrivata la prima segnalazione potevi dirmi che c’era altro”, ribatte la tronista che continua ad avere tanti dubbi sullo speaker radiofonico.

Mario Cusitore lascia lo studio: poi il colpo di scena con Ida

Dopo la discussione tra Mario ed Ida, Maria De Filippi manda in onda l’esterna che la tronista ha fatto con Sergio durante la quale la Platano ha convinto Sergio a non andare via. “Hai visto che Mario se ne è andato?”, chiede Maria De Filippi ad Ida che, però, sceglie di far entrare Sergio per confrontarsi con lui.

“Ho fatto scendere Sergio perché lo volevo vedere e volevo parlare con lui”, dice la tronista. “Per me, l’interesse di Sergio è fiacco perché se ne voleva andare nel momento in cui vedere il tuo interesse per Mario”, sbotta Gianni Sperti che esorta Ida ad assumerare un atteggiamento da tronista e non da corteggiatrice.











