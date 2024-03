Ida Platano, lite con Mario Cusitore a Uomini e Donne/ “Mio figlio di 13 anni non manda i tuoi messaggi”

Ida Platano, nuova lite con Mario Cusitore a Uomini e Donne

Ida Platano senza pace a Uomini e Donne. La tronista continua a vivere momenti di tensione in studio soprattutto a causa del rapporto con Mario Cusitore. Nel corso della puntata di Uomini e Donne del 29 marzo 2028, Maria De Filippi chiama al centro dello studio Ida per un confronto con Mario. La padrona di casa manda così in onda l’esterna dove nascono le prime incomprensioni tra la tronista e il corteggiatore. Ida è ancora risentita per l’atteggiamento che Mario ha avuto quando ha regalato il profumo a Pierpaolo lasciando intendere che la tronista avesse regalato il suo profumo a Pierpaolo.

Mario, da parte sua, non nasconde di essere infastidita per le attenzioni che Ida riserva a Pierpaolo avendo sempre da ridire su tutto quello che fa. Stanco di discutere, Mario lascia l’esterna prima del tempo rivedendo Ida solo in studio dove, poi, lo scontro si infiamma. La tronista non riesce a nascondere il proprio malcontento e tira fuori tutta la delusione che prova nei suoi confronti.

Mario Cusitore e Ida Platano: duro botta e risposta a Uomini e Donne

Infastidita dall’atteggiamento di Mario, Ida Platano punta il dito contro il cavaliere. “Che tipo di uomo ho di fronte?”, sbotta la tronista che si lamenta anche delle poche attenzioni che riceve dal corteggiatore che si limiterebbe a mandarle un messaggio. “Neanche mio figlio di 13 anni manda questi messaggi”, dice ancora la tronista che, invece, riesce ad avere un confronto sereno con Pierpaolo. Con Mario, però, lo scontro si infiamma anche quando Ida lascia il centro dello studio per tornare sul trono.

Esattamente come Ida, anche Mario non nasconde di essere stanco di essere messo in discussione e di non riuscire a capire chi sia davvero Ida. “Sei quella che viene a riprendermi o questa?”, chiede un Mario furioso. “Questa”, conclude la Platano sulla cui scelta si è espressa anche Maria De Filippi.











