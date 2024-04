Ida Platano, lite con Mario Cusitore a Uomini e donne/ Poi lui si dichiara: “Mi sono innamorato di te”

Mario Cusitore innamorato di Ida Platano: la dichiarazione a Uomini e donne

Il rapporto turbolento tra Ida Platano e Mario Cusitore a Uomini e donne sembra essere ad un punto di svolta. Le anticipazioni della registrazione di oggi delle nuove puntate, riportate da Lorenzo Pugnaloni su Instagram, hanno regalato un importante colpo di scena alla coppia protagonista del Trono classico. Dopo un’iniziale sfuriata, in cui si è lamentato con la tronista per aver portato in esterna solo Pierpaolo, Mario ha lasciato lo studio per poi essere raggiunto dalla stessa Ida, intenzionata a riconciliarsi con lui.

E così, a sorpresa, Mario è rientrato e ha chiesto due sedie a centro studio, per poi regalare un vero e proprio colpo di scena: dichiarare i propri sentimenti a Ida ammettendo “Mi sono innamorato di te“. Una dichiarazione d’amore che può segnare una svolta importante nel loro rapporto, ma che non è stata interpretata positivamente da Tina Cipollari. L’opinionista del dating show, infatti, si è scagliata contro il corteggiatore ribadendo di non vederlo sincero e attaccandolo senza mezzi termini.

Ida Platano e Mario Cusitore, gli alti e bassi del loro rapporto

Mario Cusitore si è così dichiarato a Ida Platano, e il percorso della coppia a Uomini e donne potrebbe ora prendere una piega decisamente diversa. Tracciando un bilancio del loro percorso nel dating show, il loro rapporto è sempre stato caratterizzato da alti e bassi. Numerose esterne ma altrettanti litigi in studio, spesso infuocati e alimentati nell’ultimo periodo da un fattore alquanto determinante: la parallela conoscenza di Ida con un altro corteggiatore, Pierpaolo.

Mario ha più volte espresso fastidio per le attenzioni che la tronista riserva al suo “rivale” in amore, e questo ha spesso portato a numerosi battibecchi. Ultimo quello avvenuto nella puntata del 29 marzo 2024, quando in studio i toni si sono accesi e la tronista è sbottata: “Che tipo di uomo ho di fronte?”. Ida, inoltre, l’ha accusato di ricevere poche attenzioni da lui: “Neanche mio figlio di 13 anni manda questi messaggi”. La dichiarazione d’amore di Cusitore, però, potrebbe ora davvero cambiare le cose nella coppia: sarà lui la scelta definitiva di Ida?

