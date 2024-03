Ida Platano, lite con Pierpaolo e Mario Cusitore a Uomini e Donne/ “Sono stanca, sono io che vi corteggio”

Ida Platano e confronto con Pierpaolo a Uomini e donne

Dopo il momento dedicato a Tiziana Riccardi e Angelo, la puntata di Uomini e Donne del 25 marzo 2024, continua con Ida Platano. Maria De Filippi manda in onda il filmato della discussione tra la tronista e Pierpaolo al termine della scorsa puntata. “Sono venuto qua per chiarire e per provare ad andare avanti”, dice il corteggiatore che, nella scorsa puntata, aveva pensato che il profumo che Ida gli aveva regalato era quello che usa anche Mario. La tronista non nasconde la propria delusione per tale atteggiamento e, in studio, Pierpaolo chiede scusa a Ida per l’atteggiamento.

“Sono venuto qui per chiederti scusa come una persona matura”, dice il corteggiatore che poi regala delle rose a Ida che, tuttavia, rifiuta di ballare con il corteggiatore. “Prima di ballare voglio parlare. Io sono stanca perché vi sto corteggiando io, sia te che Mario. Faccio tutto io ed ora sono stanca“, sbotta la tronista.

Ida Platano, dura lite con Mario Cusitore

Maria De Filippi, dopo il confronto con Pierpaolo, chiede a Ida un commento su Mario Cusitore che, prima di ascoltare le parole della tronista, commenta così: “Quando vedo queste cose tra te e lui, io mi chiedo perché sto qua”, commenta Mario Curisotore. “Dici sempre le stesse cose, basta. Sono stanca io perché finora sono io che vi ho dato dimostrazione”, sbotta Ida. “A me non hai dato niente”, ribatte Mario. “Ma stai zitto, ti ho rincorso fino a ieri”, ribatte ancora la tronista che, a sua volta, spiega che si aspettava di essere cercata da Mario.

Ida, poi, spiega di aver fatto un regalo a Mario per il compleanno. In studio, poi, arriva una torta ma il clima tra i due è abbastanza teso. “A lui è finito l’entusiasmo ed è finito anche a me”, commenta Ida visibilmente infastidita. “Vuoi ballare?“, chiede poi Mario a Ida che accetta. Mentre Ida balla con Mario, Pierpaolo lascia lo studio. “Pierpaolo è andato in camerino dicendo che accetti le scuse di Mario e non le sue e che hai rifiutato di ballare con lui, ma l’hai fatto con Mario. Mi dicono che sta facendo la borsa”, spiega Maria De Filippi. Ida, così, decide di raggiungere Pierpaolo nonostante Gianni e Tina le consiglino di non rincorrere più nessuno. Su invito di Maria, così, Gianni Sperti lascia a sua volta lo studio invitando Ida e Pierpaolo a rientrare per poter affrontare l’argomento con tutti.











