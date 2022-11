Ida Platano, lite con Riccardo Guarnieri e Roberta a Uomini e Donne/ “Rassegnati…”

Ida Platano, confronto con Alessandro Vicinanza

Dopo la presentazione di Alessandro, nuovo cavaliere del trono over di Uomini e Donne, Maria De Filippi nella puntata del 3 novembre, torna ad occuparsi del rapporto tra Ida Platano e Alessandro Vicinanza. La conduttrice manda in onda un filmato mostrando ciò che è accaduto tra il cavaliere e la dama del trono over dopo la scorsa registrazione. In studio, Alessandro fa notare ad Ida di non aver gradito la reazione che la Platano ha avuto di fronte all’appuntamento e al bacio di Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua.

IDA PLATANO E ALESSANDRO VICINANZA, UOMINI E DONNE/ Lei frena: "Devo capire..."

Una reazione che Alessandro giudica eccessiva non nascondendo il timore che la Platano provi ancora un sentimento per l’ex fidanzato. Ida nega e, in studio, punta il dito contro Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua.

Ida Platano contro Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua

Ida Platano, in studio, spiega di essere convinta che Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua siano usciti per farle un dispetto. “Rassegnati”, dice Ida esortando riccardo a dimenticarla. “E tu fai quello che vuoi”, aggiunge rivolgendosi a Roberta. Le parole di Ida scatenano la durissima reazione di Riccardo che, dal proprio posto, sbotta: “Non me ne fre*a niente. Ma chi ti credi di essere? Siamo usciti e siamo liberi di farlo così come siamo liberi di non vederci più. Nessuno ti ha pensato quella sera”.

Uomini e donne, anticipazioni 3 novembre/ Ida e Alessandro, una farsa? La sentenza

Roberta punzecchia Ida svelando alcuni aneddoti che le ha raccontato Alessandro. “Ti bruciano i petali rossi. Ti brucia che Riccardo sia uscito da questo studio con me”, ribatte Roberta che accusa anche Alessandro di averla presa in giro ribadendo di non credere al suo sentimento per Ida.

