Ida Platano, lite con Roberta Di Padua a Uomini e Donne/ “Ora fai la simpatica?”

Ida Platano e Roberta Di Padua: scontro a Uomini e Donne

Ida Platano non depone le armi nonostante una richiesta esplicita di Roberta Di Padua di mettere da parte il passato e quanto accaduto tra loro e vivere più serenamente la convivenza nello studio di Uomini e Donne. Una richiesta che nasce in seguito ai tantissimi scontro che le due donne hanno avuto in passato per Riccardo Guarnieri e Alessandro Vicinanza. Con quest’ultimo, Roberta ha avuto una breve frequentazione durante un momento di crisi con Ida. Con Riccardo, invece, la Di Padua ha avuto una storia dopo Ida Platano. Scelte, quelle di Roberta, che la Platano non ha mai tollerato e che, ad oggi, non dimentica come spiega lei stessa nel corso della puntata di Uomini e Donne del 24 novembre.

Alessandro Vicinanza: "Non ho mai tradito Ida Platano"/ "Corteggiarla a Uomini e Donne? Non lo merita"

“Sono contenta di rivederla e che si sia rimessa in gioco. Non avere sempre questo rancore, nella vita si v avanti. Io non ho rancore nei tuoi confronti, tu invece ce l’hai sempre“, dice Roberta commentando la scelta di Ida di accettare il trono subito dopo la fine della storia con Alessandro Vicinanza.

Anticipazioni Uomini e donne, puntata 23 novembre 2023/ Primi corteggiatori per Ida Platano: come proseguirà?

La reazione di Ida Platano alle parole di Roberta Di Padua

Nonostante la voglia di Roberta Di Padua di mettere da parte il passato, Ida Platano spiega di avere un’altra idea. “Non mi passa, il fastidio mi rimane nei tuoi confronti. Non sono finta e non sono falsa”, spiega la Platano. “E’ stata carina a dire che è contenta che sei seduta lì“, commenta Maria De Filippi. “Appartiene al passato, le persone possono cambiare idea. Ad esempio io e Barbara abbiamo sempre litigato, ma in questo momento andiamo d’accordo“, aggiunge Gianni Sperti. “Si sbaglia nella vita, ma può succedere che si ritorni a parlarsi civilmente”, dice ancora l’opinionista.

IDA PLATANO, CHI È LA NUOVA TRONISTA DI UOMINI E DONNE/ "Sono scioccata": Tina e Gianni spiazzano

“Barbara non mi è mai stata simpatica a pelle, ma guardandola da fuori, ho sentito un cambiamento in lei e mi piace un po’ di più. Per quanto riguarda te, non so se mi passerà”, spiega Ida. “Lo so, ma non è Alessandro il problema ma Riccardo che è stato il tuo grande amore ma si ava avanti nella vita. Io ero sposata, avevo un marito e poi mi sono separata“, conclude Roberta.











© RIPRODUZIONE RISERVATA