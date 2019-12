Ida Platano, Natale senza Riccardo/ Perché? Lei è con Gemma ma… (Uomini e Donne)

Natale speciale per Ida Platano e Gemma Galgani. Le due dame, protagoniste indiscusse dell’ultima edizione del trono Over di Uomini e Donne, hanno infatti deciso di trascorrerlo insieme. Le due dame si sono infatti incontrate a Torino e qui hanno avuto modo di scambiarsi i regali e stare una giornata insieme. Con loro anche Samuele, il figlio di Ida, che la dama ha deciso di mostrare ai follower per la prima volta proprio in questi giorni. Tutti e tre si sono divertiti tra passeggiate e giri in bicicletta, tutto immortalato in una serie di stories poi pubblicate su Instagram. Sono però in molti ad aver notato che con le due dame non c’è Riccardo Guarnieri, ormai fidanzato ufficialmente con Ida. Cosa che per molti è parsa strana visti questi giorni così particolari. Perché Ida e Riccardo, dunque, non sono insieme?

Ida Platano e Riccardo Guarnieri divisi a Natale: perché?

È da qualche giorno infatti che Ida e Riccardo non postano su Instagram momenti insieme, dettagli che, visti i precedenti, ha allarmato i fan della coppia. Semplicemente sembra che i due abbiano deciso di trascorrere queste prime feste con le rispettive famiglie. Ida, infatti, è rimasta a Brescia, dove trascorrerà queste feste in compagnia del figlio Samuele e della sua famiglia. Riccardo, invece, è tornato nella sua Puglia per festeggiare con i suoi cari. Non c’è però da allarmarsi visto che, stando alle ultime indiscrezioni, anche se non hanno trascorso il Natale insieme, Ida e Riccardo si troveranno insieme prima del Capodanno per registrare alcune puntate del Trono Over. Subito dopo potrebbero dunque trascorrere la fine e l’inizio dell’anno insieme.

