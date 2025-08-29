Ida Platano non torna a Uomini e Donne: dopo le voci scatenate dalla presenza dell'ex dama a Roma, arriva la verità.

Ida Platano non torna a Uomini e Donne, almeno per il momento. L’ex dama del trono over è ufficialmente single e non ha escluso di poter tornare, in futuro, nel parterre del trono over. Quel momento, però, non è ancora arrivato. A scatenare le voci su un eventuale ritorno di Ida nel programma di Maria De Filippi è stata la sua presenza a Roma. Ida, infatti, è arrivata nella capitale durante i due giorni di registrazioni e tanti utenti del web hanno pensato immediatamente che il suo arrivo a Roma fosse legato alle registrazioni delle prime puntate della nuova stagione di Uomini e Donne.

Ida, tuttavia, non è stata presente né nella prima né nella seconda registrazione e sicuramente non ci sarà neanche nelle prossime registrazioni che come ha svelato Gemma Palagi sono in programma i prossimi 2 e 3 settembre 2025.

Ida Platano: ecco perché ha trascorso qualche giorno a Roma

Qual è, dunque, il motivo che ha portato Ida Platano a Roma? Non c’entra l’amore e neanche Uomini e Donne. L’ex dama del trono over, infatti, ha trascorso qualche giorno nella capitale per partecipare ad una festa di amiche e divertirsi in loro compagnia staccando per un po’ dai suoi impegni personali e professionali. Nessuna possibilità, dunque, di rivedere Ida nel parterre del trono over.

Ida, tuttavia, come ha svelato qualche settimana fa Lorenzo Pugnaloni tra le storie del suo profilo Instagram, potrebbe tornare nel parterre del trono over nel corso della stagione. Ida, infatti, non ha chiuso affatto le porte all’amore. Nonostante nella sua vita ci sia quello più grande, il figlio Samuel, la Platano non esclude, in futuro, di poter finalmente trovare la persona giusta con cui costruire una nuova storia. I fan, dunque, continuano a sperare di poterla rivedere nel dating show di canale 5.