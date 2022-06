Ida Platano “Non mi sono amata come meritavo”/ La dama cita Tina Cipollari

Ida Platano: archiviata la relazione con Roberto Guarnieri

La stagione di Uomini e Donne si è conclusa con l’inizio del mese di giugno e per i protagonisti del trono over è iniziato un periodo di riposo, in vista della nuova edizione che partirà a settembre. Ida Platano, celebra dama del trono over ha chiuso un anno decisamente deludente dal punto di vista sentimentale, tra la fine di tutte le sue nuove conoscenze e il naufragio del ritorno di fiamma con Riccardo Guarnieri. Nelle ultime puntate del programma condotto da Maria De Filippi, i due hanno avuto un’accesa discussione: “Tu ti volevi solo far vedere. Al telefono mi hai detto non me ne frega un ca*** dei tuoi sentimenti. Tu due anni li dimentichi così? Questa cosa l’ho chiusa io”. Ospite a Verissimo, prima della sua ultima lite con Riccardo, Ida aveva raccontato a Silvia Toffanin: “Con lui è stato un colpo di fulmine. Io non ho mai sofferto per amore così tanto come con lui. Non so cosa provi lui, è molto orgoglioso, però penso sia innamorato”.

Ida Platano riparte da sé e cita Tina Cipollari

Ora, lontano dai riflettori di Uomini e Donne, Ida Platano ha voluto riflettere su quanto successo nell’ultimo periodo: “L’unica persona a cui devo chiedere scusa sono soltanto io. Per non essermi amata come meritavo, per non essermi messa spesso come priorità”, ha scritto nelle sue Instagram Stories in queste ore. La dama del trono over ha anche condiviso con i suoi follower un video di Tina Cipollari, con cui negli ultimi mesi ha avuto parecchi scontri soprattutto a causa del suo rapporto con Roberto. “Nessuno può valere più di te stessa, ricordati queste parole fanne tesoro, nessun uomo vale più di te”, dice l’opinionista nel video pubblicato da Ida. Evidentemente la dama bresciana ha rivalutato le parole dell’opinionista che, con i suoi modi bruschi, ha sempre cercato di farle capire di non mettersi mai al secondo posto in una relazione.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Uomini & Donne (@uominiedonne.of)

