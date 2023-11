Ida Platano nuova tronista di Uomini e Donne/ Annuncio a sorpresa: amore finito con Alessandro Vicinanza

Ida Platano nuova tronista di Uomini e Donne

Colpo di scena a Uomini e Donne: Ida Platano è ufficialmente la nuova tronista. L’annuncio arriva direttamente dal profilo Instagram di WittyTv che pubblica anche il video della presentazione. Un annuncio che ha letteralmente spiazzato il pubblico di Uomini e Donne che non avrebbe mai immaginato di ritrovare Ida sul trono. Quest’ultima, infatti, stava vivendo una storia d’amore con Alessandro Vicinanza con cui aveva lasciato il trono over circa un anno fa. La coppia ha vissuto mesi insieme mostrandosi felice e innamorata. Dopo un’estate fatta di vacanza sia in Italia che all’estero, i due erano tornati proprio nello studio di Uomini e Donne per raccontare i dettagli del loro rapporto.

Uomini e donne: Gemma Galgani rifiutata da Silvio Venturato/ La scelta che spiazza al trono over

Da qualche settimana, però, i due non si facevano più vedere insieme sui social. Sul web si erano diffuse voci su una presunta crisi di coppia, ma l’annuncio ufficiale della rottura non è mai arrivato. Sia Ida che Alessandro, infatti, non si sono mai pronunciati in merito ma oggi l’annuncio di Ida sul trono sentenzia la fine della relazione con Alessandro.

Tina Cipollari, lite con Elena a Uomini e Donne/ "Ma chi ti credi di essere? Maleducata, a casa tua..."

Le parole di Ida Platano come tronista

“La casa è il luogo dove risiede l’amore, dove vengono creati ricordi e io di ricordi qui ne ho tanti… Ho riso, pianto e mi sono innamorata scrivendo capitoli della mia vita che, malgrado non abbiano incontrato il lieto fine, rimarranno per me ricordi indelebili. Ho ancora il coraggio di amare e oggi inizierò un capitolo nuovo della mia vita partendo da qui. Qui dove tutto è iniziato”. Con queste parole Ida Platano inizia il suo percorso sul trono di Uomini e Donne.

Prima di diventare tronista, Ida è stata una protagonista indiscussa del trono over vivendo anche relazioni importanti. Quella che ha sicuramente appassionato il pubblico è quella con Riccardo Guarnieri. Dopo ci sono state anche le storie con Marcello Messina, Diego e, infine, Alessandro Vicinanza.

Marcello Messina e Jasna, Uomini e Donne/ "È il mio uomo ideale": lui si commuove e...













© RIPRODUZIONE RISERVATA