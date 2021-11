Ida Platano, nuovo amore dopo Uomini e Donne?/ Spunta un uomo misterioso, ma…

Nuovo amore per Ida Platano dopo l’addio a Diego Tavani? La dama del trono over di Uomini e donne che, inizialmente aveva pensato di lasciare la trasmissione delusa per la fine di una storia che avrebe voluto vivere nella propria quotidianità, è sempre molto presente sui social. Tra le storie del suo profilo Instagram, Ida ha voluto così ringraziare Filippo che le ha permesso di cominciare la giornata con il sorriso e con dolcezza.

Ida Platano attacca Diego Tavani: "Surreale e disastroso"/ "A Uomini e Donne non..."

“Filippo ha portato le pastine e poi mi è venuto a trovare, sempre più bello, bello come il sole! Che peccato che non è più qui con me, con noi… ma guardate che bel ragazzo“, ha fatto sapere Ida che ha deciso di non abbattersi continuando a credere fortemente nell’amore.

Ida Platano innamorata del figlio

Ma chi è Filippo che, con dei dolci, ha regalato il sorriso ad Ida Platano, tra le dame del trono over di Uomini e Donne più amate dal pubblico? Probabilmente è un collaboratore della Platano che, per il momento, è innamorata solo ed esclusivamente del suo piccolo uomo: il figlio Samuele.

Ida Platano ritrova il sorriso/ Dopo la delusione a Uomini e Donne, riparte da lui!

Nessun nuovo amore, dunque, per Ida Platano che, tuttavia, non chiude le porte del proprio cuore. Motivo che l’ha spinta a tornare nella trasmissione di Maria De Filippi sperando di trovare un uomo da frequentare. Tuttavia, diversamente da quanto accaduto con Diego Tavani, Ida, al magazine ufficiale della trasmissione, ha spiegato che non chiederà mai più ad un uomo di lasciare il programma, ma aspetterà di ricevere la proposta.

LEGGI ANCHE:

Ida Platano e Diego Tavani, Uomini e Donne/ "Sono innamorato": lei in crisi, Tina...

© RIPRODUZIONE RISERVATA