Ida Platano pensa ancora a Riccardo Guarnieri dopo Uomini e Donne?/ “Ho elemosinato…”

Ida Platano ancora innamorata di Riccardo Guarnieri?

Ida Platano non ha mai nascosto di essere stata profondamente innamorata di Riccardo Guarnieri con cui sperava di ricominciare dopo il ritorno del cavaliere nel parterre del trono over di Uomini e Donne. Tuttavia, è bastata una cena per far capire ad Ida che, con Riccardo, non potrà esserci un nuovo ritorno di fiamma. Il cavaliere pugliese, nel loro ultimo scontro nello studio del dating show di canale 5, ha ammesso di non provare più per Ida il sentimento di una volta. Uno scontro finale che li ha portati a non parlarsi e a non rivedersi più. Ida, tuttavia, ha davvero dimenticato Riccardo?

Nelle scorse ore, la Platano, tra le storie del suo profilo Instagram, ha condiviso alcune frasi sull’amore che hanno immediatamente attirato l’attenzione dei fan, sicuri che la Platano provi ancora un sentimento per Riccardo ma è davvero così?

Ida Platano e le frasi sull’amore

Ida Platano, durante il suo percorso a Uomini e donne, non si è mai risparmiato dichiarandosi quando ha provato dei forti sentimenti e lasciandosi andare anche alle lacrime quando è stata delusa ed è ciò che ha deciso di condividere sui social. “Mi è capitato di amare tanto e dare tanto. Così tanto da dimenticarmi di me. Mi sono sentita sbagliata, ho permesso mi facessero sentire così. Ho elemosinato amore e attenzioni”, sono le parole che Ida ha scelto di condividere con i fan.

Dopo tante delusioni, però, ida ha deciso di cambiare atteggiamento mettendo sempre al primo posto se stessa. “Ho scelto me”, ha aggiunto. Dopo l’estate, Ida dovrebbe tornare a cercare l’amore a Uomini e donne: la nuova stagione le regalerà il principe azzurro?

