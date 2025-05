Ida Platano e Riccardo Guarnieri: la coppia che ha fatto sognare Uomini e Donne

Il trono over di Uomini e Donne, in onda da tantissimi anni, ha formato tante coppie che sono state amate dal pubblico esattamente come quelle nate all’interno del trono classico. Tra le coppie senior più amate spicca sicuramente quella formata da Ida Platano e Riccardo Guarnieri che, per diverso tempo, tra addii e clamorosi ritorni di fiamma, hanno appassionato il pubblico del dating show di canale 5. Riccardo, da tempo, ha lasciato la trasmissione di Maria De Filippi e pare sia fidanzato con una giovane donna conosciuta nella sua quotidianità.

Ida Platano, invece, dopo la storia con Riccardo Guarnieri, ha avuto una relazione con Alessandro Vicinanza e, dopo l’addio a quest’ultimo, ha provato a trovare l’amore come tronista non essendo, però, molto fortunata. Diversi mesi fa, Ida aveva lasciato intendere di aver ritrovato nuovamente l’amore ma, ad oggi, della sua vita privata non si sa più nulla. Un suo gesto, però, ha scatenato nuovamente rumors su Riccardo Guarnieri.

Ida Platano e il gesto che scatena i rumors su Riccardo Guarnieri

Le strade di Ida Platano e Riccardo Guarnieri sono ormai separate. La loro storia è considerata dal pubblico di Uomini e Donne molto romantica ed è bastato un semplice like di Ida a scatenare nuovamente i commenti e i rumors. A distanza di anni ci sono ancora pagine dedicate ad Ida e Riccardo e una di queste pagine ha pubblicato un video che riassume tutta la storia dell’ex dama e dell’ex cavaliere arricchita da una dedica su quanto due persone, pur non stando più insieme, possano continuare ad essere legate.

Un video che è stato visto da Ida Platano che, colpita probabilmente dal ricordo di quella storia, ha lasciato un like. Un gesto innocuo e tranquillo che, però, ha fatto credere a qualcuno che Ida possa ancora pensare a Riccardo. Probabilmente, quello di Ida è stato un gesto di ringraziamento nei confronti della fanpage che le dedica tempo e attenzioni.

