Ida Platano piange a Uomini e Donne/ Crisi con Riccardo Guarnieri?

La nuova puntata di Uomini e Donne vede il ritorno in studio di una delle protagoniste del trono Over. Ida Platano torna ma senza Riccardo Guarnieri. La dama, però, è presente per partecipare alla sfilata di oggi sul tema “Stasera mi dirai di sì”. Strana, tuttavia, l’assenza del compagno, che subito lancia sospetti nel pubblico. I sospetti che qualcosa nella coppia stia andando male aumentano quando Maria De Filippi, dopo la sfilata di Ida, le chiede come stiano andando le cose. La Platano risponde “Un’altra domanda Maria?”, facendo dunque intendere di non voler rispondere perché le cose non vanno poi così bene. La conferma arriva poi poco dopo, quando Ida, senza un particolare motivo, scoppia a piangere. Una reazione che, infatti, sorprende i presenti.

Ida e Riccardo di nuovo in crisi? Lei piange a Uomini e Donne

Ida Platano e Riccardo Guarnieri sono di nuovo in crisi? È questo che i telespettatori di Uomini e Donne arrivano a credere di fronte alle nuove lacrime della dama del trono Over. Nella precedente ospitata della coppia, Ida aveva lamentato l’ancora poca propensione di Riccardo a trovare un lavoro a Brescia per poter infine vivere con lei. Il cavaliere in merito ha dichiarato: “L’unica cosa che manca per migliorare ancora di più le cose è il mio trasferimento a Brescia. Tutto quello che ho progettato con Ida lo voglio costruire e me lo auguro di tutto cuore”. Che questo argomento abbia successivamente causato una nuova rottura per la coppia nata a Uomini e Donne? Le lacrime di Ida ne sembrano la conferma.

