Ida Platano: piovono critiche, dopo Uomini e donne/ Il motivo

Uomini e donne, Ida Platano presenta la nuova sé via social: il messaggio divide il web e…

Ida Platano torna al centro dell’attenzione mediatica, in quanto nel mirino di una nuova polemica nel web. La ormai ex dama uscente dal trono over di Uomini e donne cambia look, regalandosi uno shatush dalla tinta blonde ai capelli, per poi posare in uno scatto inedito lasciandosi immortalare in un top glitterato che evidenzia la sua perfetta silhouette, pronta per la prova bikini dell’estate 2023. E non é tutto. Perché a corredo della nuova immagine di sé pubblicata online, poi, Ida Platano rilascia un messaggio sibillino sulla forza interiore acquisita al di là delle avversità. “Metà Donna e metà Guerriera. Delicata e Forte. Buona serata a tutti Belli Miei”, si legge tra le righe della caption del nuovo post pubblicato da Ida Platano via Instagram.

Un post, quello della dama bresciana, che intanto scatena tra le reazioni più disparate del web, perlopiù critiche. Oltre ai 17mila like tra i consensi, emerge infatti una gran moltitudine di critiche.

Piovono critiche social sull’ex Uomini e donne

“Guerriera? Non hai fatto altro che piangere per anni. Meno male che te ne sei andata via, guarda se il tuo fidanzato ha qualcuno da presentare alla mummia, così ci leviamo

dalle pa**e pure lei”, si legge tra le righe del messaggio di un hater, e il riferimento é all’uscita di scena della dama da Uomini e donne, nel cui trono over Ida ha stretto una grande amicizia con Gemma Galgani. Come la siciliana anche la dama torinese, Gemma, può dirsi tra i volti TV più divisivi nel web. E per entrambe le amiche di Uomini e donne, all’ordine del giorno, abbondano i messaggi critici degli utenti via social.

E c’é anche chi, tra i commenti social, attacca Ida Platano non perdonandole di aver “rinunciato” in definitiva al vecchio amore Riccardo Guarnieri per il nuovo compagno conosciuto come l’ex a Uomini e donne, Alessandro Vicinanza. “Guerriera di che? Che hai rinunciato al tuo “amore immenso”, per il primo bamboccione che ha decantato amore per te, ma solo per poter dire, il trofeo è mio, e continua a dimostrare ogni giorno di più, quanto è infantile. La guerriera lotta,non depone le armi”, é il commento aggregante di un utente.

E non manca tuttavia chi, tra i fan della siciliana difende la beniamina, Ida Platano dall’attacco del web: “Ma ragazzi/e lei ha un profilo su Instagram come tutti noi che commentiamo, se non vi piace non la seguite… non c’è bisogno di andare a vedere quello che fa la gente solo per passarsi il tempo a commentare inutilmente. Il programma televisivo lei lo ha terminato da un pezzo, se vi piace seguitela, se no andate oltre. Bah!”.

