Ida Platano resta a Uomini e Donne/ “La sorpresa di Pierpaolo a Brescia mi ha convinta”

Ida Platano e l’esterna con Mario Cusitore a Uomini e Donne

Dopo aver palesato l’intenzione di abbandonare il trono, Ida Platano è tornata nello studio di Uomini e Donne nel corso della puntata del 15 aprile 2024. Maria De Filippi apre la puntata proprio con Ida mandando in onda il filmato dell’esterna con Mario. “Mi dici che non devo abbandonare e poi vai via tu? Non voglio che tu vada via”, le parole di Mario. “Finora ti ho corteggiato io ed io ho bisogno di una persona stabile”, ribatte la tronista. “Io sono molto più stabile di quello che pensi. Il mio sentimento è andato oltre perché la sera, quando metto la testa sul cuscino, penso a te ma ho paura di una delusione”, ammette il corteggiatore. “Io oggi farò di tutto per essere l’uomo che vuoi accanto”, conclude Mario in esterna.

“Sono frasi che riescono a colpire la sensibilità di Ida e tu ci sei cascata un’altra volta”, commenta Tina Cipollari in studio. Maria De Filippi, poi, mostra il filmato della sorpresa fatta da Pierpaolo ad Ida che è stata raggiunta dal corteggiatore a Brescia. “Ho fatto di tutto per essere qua. Quando ho visto in puntata che volevi andare via, ho visto tutto il nostro percorso cancellarsi. Sono venuto qua solo per dirti che ci tengo davvero a te“, dice il corteggiatore a cui Ida ribadisce di non gradire alcuni atteggiamenti come il suo disinteresse in alcune occasioni.

Confronto in studio tra Ida Platano, Mario e Pierpaolo

In studio, Ida Platano spiega di aver deciso di restare sul trono di Uomini e Donne dopo aver ricevuto la sorpresa di Pierpaolo a Brescia. “Ho sentito delle cose che mi hanno portata a tornare”, spiega la tronista mentre Pierpaolo ribadisce di aver pensato molto a lei durante il viaggio di ritorno. “Quindi sei rimasta perché lui ha fatto questo gesto?”, chiede Mario. “Quando mi hai scritto il primo messaggio ero convinta di voler andare via”, ribatte la tronista.

“Poi mi hai mandato un altro messaggio e mi hai fatto capire che ci tieni, ma io non ti ho risposto. Poi rivedendo Pierpaolo ho sentito delle cose che mi hanno convinta a rimanere”, aggiunge la tronista.

