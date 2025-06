Ida Platano e Riccardo Guarnieri: i fan sognano ancora il ritorno di fiamma

Tra le coppie del trono over di Uomini e Donne più amate e seguite dal pubblico c’è sicuramente quella formata da Ida Platano e Riccardo Guarnieri che, per un lungo periodo, hanno incollato i telespettatori davanti ai teleschermi con le varie discussioni, le rotture e i ritorni di fiamma fino alla chiusura definitiva. I due, poi, hanno continuato a partecipare alla trasmissione e se Ida ha lasciato il programma con Alessandro Vicinanza con cui ha vissuto una relazione durata quasi un anno, Riccardo, dopo aver detto addio alla trasmissione ha trovato l’amore fuori dal programma.

Discreto e riservato, Riccardo, dopo aver lasciato il dating show di canale 5 pubblica pochissimo sui social mentre Ida è davvero molto attiva condividendo tantissimi contenuti della sua vita con i fan che, ancora oggi, a distanza di tempo, sognano il ritorno di fiamma con Riccardo.

Ida Platano: messaggio per Riccardo Guarnieri?

Ida Platano, in un’intervista rilasciata a Uomini e Donne magazine, ha svelato di essere single. Dopo aver conosciuto e frequentato una persona per un mese e mezzo, ha capito di non aver trovato l’uomo giusto per la sua vita chiudendo così la frequentazione. Ida, così, si dedica al figlio Samuel, il suo amore ma un video pubblicato dall’ex dama sta facendo sognare i fan.

La Platano, infatti, ha condiviso un video in cui canta “Fai rumore”, brano di Diodato e che ha un significato ben preciso nella vita di Ida. Si tratta, infatti, di una canzone che ha fatto da colonna sonora ad alcuni dei momenti più importanti della sua storia con Riccardo Guarnieri e che il pubblico di Uomini e Donne conosce perfettamente. Il video, così, non è passato inosservato ai fan storici della dama che si chiedono se, con quella canzone, stia mandando un messaggio all’ex Riccardo.