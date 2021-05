Ida Platano: “Riccardo Guarnieri? Capitolo chiuso”/ “Roberta? D’accordo con lei…”

Ida Platano è tornata a Uomini e Donne dove spera di ritrovare l’amore dopo la fine della sua storia con Riccardo Guarnieri. La relazione con l’ex cavaliere è finita dopo varie discussioni e incomprensioni. Dopo Ida, Riccardo ha ricominciato con Roberta Di Padua, ma anche con quest’ultima la storia è finita e in studio, c’è stato un durissimo confronto tra i due a cui ha assistito anche la stessa Ida. A Uomini e Donne Magazine, la Platano ha così confidato di considerare Riccardo un capitolo chiuso e di non aver provato alcun tipo di trasporto quando l’ha rivisto. “Non pensavo, ma mi ha fatto bene rivederlo perché ho avuto la certezza di aver chiuso davvero un capitolo della mia vita“, ha raccontato la dama che, nell’ascoltare le parole di Roberta, è tornata indietro nel tempo riconoscendo molti punti in comune con la sua storia. “Ho notato alcune somiglianze nella discussione a cui ho assistito, rispetto a quelle che io e Riccardo abbiamo avuto in passato: ciò mi ha riportata indietro nel tempo. Non voglio mettere a confronto le due storie, però effettivamente ho trovato molte similitudini…”, ha aggiunto.

Ida Platano e Roberta Di Padua amiche dopo Riccardo Guarnieri?

Assistere al durissimo confronto che hanno avuto Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri ha permesso ad Ida di sentirsi molto vicina alla Di Padua rivedendo in lei ciò che, in passato, ha dovuto affrontare quando era fidanzata con Riccardo. “E’ stato molto naturale da parte mia provare empatia per lei. Mi sono ritrovata a interagire con Roberta e a trovarmi d’accordo con lei su diversi punti, anche se tra noi non c’era mai stata troppa intesa”, ha confessato la dama che, ora, è pronta a voltare totalmente pagina. Oggi, infatti, Ida Platano è una donna con una maggiore consapevolezza di se stessa e, nonostante l’amore con Riccardo sia finito, gli augura il meglio. “Gli auguro di trovare la sua serenità, tutta la felicità di questo mondo perché dopotutto, e nonostante tutto, gli voglio bene e penso che sarà per sempre così“, ha concluso.

