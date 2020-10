Ida Platano: “Riccardo Guarnieri? Non abbiamo alcun tipo di rapporto”/ “Sono single”

Ida Platano e Riccardo Guarnieri sono stati due dei protagonisti più amati della storia di Uomini e Donne. Dopo essersi conosciuti e innamorati all’interno del programma di Maria De Filippi, hanno lasciato la trasmissione per poi tornare dopo la rottura. Puntata dopo puntata, sono riusciti a ritrovarsi lasciando nuovamente la trasmissione. Un ritorno di fiamma che lasciava ben sperare, ma la rottura era dietro l’angolo. Oggi, Ida e Riccardo non solo non stanno più insieme, ma non hanno alcun tipo di rapporto. A confermarlo è proprio la Platano che è tornata a parlare della storia con Riccardo in un’intervista rilasciata ai microfoni di Uomini e Donne Magazine. “Non abbiamo più alcun tipo di rapporto. Nonostante io abbia cercato di sentirlo, giorno dopo giorno le nostre conversazioni sono andate sgretolandosi. Il nostro ultimo scambio di messaggi risale a fine giugno e poi il silenzio. Ho provato a contattarlo fino a settembre ma senza ricevere mai risposta né alle mie chiamate né ai messaggi”, ha detto.

IDA PLATANO, TUTTO FINITO CON RICCARDO GUARNIERI E NESSUN NUOVO AMORE

La storia con Riccardo Guarnieri è stata una delle più importanti di Ida Platano che, ad oggi, non ha ancora aperto il suo cuore all’amore. Nonostante alcuni rumors che la vorrebbero impegnata in una nuova relazione, l’ex dama di Uomini e Donne ribadisce di essere single e che l’unico uomo della sua vita è il figlio. “Non c’è nessuno nella mia vita, altrimenti sarei stata la prima a dirlo”, ha spiegato. Poi sul gossip sulla sua vita privata, ha aggiunto: “Appena ho letto la notizia, mi sono fatta una risata. Non c’è nessuno nella mia vita, lo ripeto, tranne mio figlio. La persona con cui sono stata avvistata è un mio amico. Ho tanti amici uomini e succede che durante la settimana mi conceda due ore di relax”.



