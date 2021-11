Ida Platano ritrova il sorriso/ Dopo la delusione a Uomini e Donne, riparte da lui!

L’ultima puntata di Uomini e Donne trasmessa da canale 5 non è stata affatto facile per Ida Platano. La dama che sperava di aver trovato un uomo con cui costruire una storia stabile e importante ha dovuto fare un passo indietro quando Diego Tavani, dopo aver ammesso di essersi innamorato di lei, ha deciso di non lasciare più la trasmissione avendo tanti dubbi su quello che sarebbe stato il loro futuro insieme. Nel corso dell’ultimo confronto al centro dello studio, tra Ida e Diego c’è stata una forte discussione con pesanti accuse che hanno portato Gianni Sperti, Tina Cipollari e Armando Incarnato a difendere in massa la dama.

“Io volevo viverlo fuori, conoscerlo fuori. Io ero frenata, un po’ più attenta i primi giorni, chiedevo conferma di ciò che mi diceva perché erano parole importanti che mi hanno portato a chiedergli di uscire”, ha spiegato Ida per poi annunciare una decisione importante – “Risedermi qui, conoscere le persone che ho davanti e finire nello stesso modo… Non mi va, non mi sento in grado”.

Ida Platano riparte da suo figlio

Superate le lacrime e la delusione sentimentale, Ida Platano ha ripreso in mano la propria vita e ha ritrovato il sorriso accanto alla persona più importante: suo figlio. Tornata sui social, la dama di Uomini e Donne ha ringraziato tutti i fans per l’affetto che le stanno dimostrando attraverso i messaggi sfoggiando, poi, uno splendido sorriso al termine della giornata. Dopo aver finito di lavorare, infatti, la dama ha pubblicato un breve filmato mostrando una piccola mano che riesce sempre a farla star bene.

“Guardate chi c’è? Il mio principe”, spiega Ida dando un bacio alla mano di suo figlio. Accanto al suo bambino, la Platano riesce ad essere nuovamente serena ed è a lui che dedica tutte le sue attenzioni e il suo amore.

