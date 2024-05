Ida Platano rompe il silenzio dopo l’addio a Uomini e Donne: “Voglio un uomo deciso”/ “Forse va progettato”

Ida Platano torna sui social dopo l’addio a Uomini e Donne: “Che uomo voglio”

Dopo aver concluso l’avventura come tronista a Uomini e Donne Ida Platano rompe il silenzio sui social. La 42enne siciliana è riapparsa su Instagram, dove si è lasciata andare a un lungo post nel quale ha preso la parola anche sulla sua voglia di amore. Ida Platano desidera un uomo e ne ha stampato un indentikit e poi incollato sui social: “In amore sono istinto puro – le dichiarazioni di Ida Platano – . Mi sono sempre buttata a capofitto seguendo sempre i miei sentimenti ma ahimè fino adesso non è andata molto bene. Sicuramente non perderò questa parte di me altrimenti non sarei io. Oggi però voglio vivere un percorso diverso perché vorrei fosse la volta giusta. Mi piace l’uomo alto e mediterraneo anche se l’estetico non è tutto” ha ammesso Ida.

Dopo la conclusione dell‘avventura a Uomini e Donne, Ida Platano sembra essersi chiarita le idee riguardo all’uomo che desidera al suo fianco: “Voglio un uomo che sia deciso, determinato e che mi tenga testa e che abbia voglia di progettualità e la sera vorrei tanto che mi sussurrasse ‘non ti preoccupare Ida, ci sono io con te…‘ Se esiste non lo so forse lo devono progettare. So cosa voglio dalla vita e farò di tutto per ottenerlo, voglio una storia d’amore che sia per sempre”.

Ida Platano e il commovente messaggio d’addio dopo Uomini e Donne

Nel messaggio postato nelle scorse ore sui social, Ida Platano ha rotto il silenzio dopo la fine dell’esperienza nel dating show di Maria De Filippi, Uomini e Donne. L’ex tronista si è lasciata andare alle sensazioni post programma, pubblicando un messaggio di speranza e motivazionale: “Ogni volta che qualcuno proverà a sminuirti, lascialo fare, sorridi come si sorride al matto del paese, sempre con tenerezza”.

Il post pubblicato da Ida Platano, protagonista di uno scontro con Pierpaolo a Uomini e Donne, è un inno al non mollare mai e al conoscersi giorno dopo giorno: Ciò che adoro di te è che scopri il peggio delle persone e le rendi migliori. Sei sempre stato un po’ incasinato e ormai il caos che hai dentro non vuoi più sistemarlo, perché ora ti piace e hai capito che chi ti vuole, non ti cambia. Rimani cosi come sei, fallo per il bene di tutti noi. Vedrai che tutto il bene che fai, ti tornerà indietro. Buongiorno Belli miei”.

