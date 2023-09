Ida Platano sbotta contro gli hater: “Non faccio la prostituta, faccio la parrucchiera!”/ “Insulti gratuiti…”

Ida Platano, duro sfogo contro gli haters

Ida Platano si lascia andare ad un durissimo sfogo contro gli hater. stanca di ricevere critiche e insulti gratuiti sui social, l’ex dama del trono over di Uomini e Donne che, oggi, vive una bellissima storia d’amore con Alessandro Vicinanza, ha deciso di rispondere direttamente. Senza giri di parole, di fronte a parole offensive e di cattivo gusto, Ida ha deciso di non restare più in silenzio svelando ai followers il contenuto degli insulti ricevuti.

“Buon pomeriggio a tutti, mi sono presa un minuto del mio tempo perché non faccio la prostituta ma faccio la parrucchiera così magari alcuni che pensano di farmi del male di scrivere queste cose io ve l’ho ripostato perché, perché, la mattina, uno si sveglia e invece di dare il buongiorno, dice ‘prostituta’ e tutti si devono prendere un buongiorno così”, le parole di Ida.

Le parole di Ida Platano

Ida Platano non nasconde di essere stanca di ricevere critiche e insulti. “Non è vero perché io penso che innanzitutto uno non giudica il lavoro di nessuno perché una la mattina si alza e vuole fare la prostituta saranno affaracci loro, puoi fare la escort, quello che si vuole dalla vita, cioè per me non vedo quale sia il problema vostro e poi se voi pensate di farmi male o di crearmi fastidi io penso invece che dopo tutti questi anni comunque di insulti gratuiti oramai mi sono fatta il callo, quando io vi dico che non mi danno alcun fastidio, davvero non mi danno fastidio, anzi stamattina quando l’ho visto ho detto, ‘ma pensa te che buongiorno’ mi viene da ridere perché una donna che dice ad un’altra donna poi ho guardato il profilo è pure fake e cavoli lei si è svegliata stamattina e ha creato un profilo fake per sfogarsi con me, aveva bisogno di liberarsi.. per carità, in tanti si liberano, se io posso fare del bene così, volentieri continuate pure a insultarmi, si vede che faccio del bene così, davvero…”.

Poi, prima di chiudere l’argomento, Ida dice: “Negli anni mi avete visto davvero stare male, male male. Oggi mi vedete davvero stra bene, felice e forse posso dare fastidio, di solito quando uno sta bene deve gioire del bene degli altri e questa è una cosa che ci tenevo a dire perché da quando mi vedete con un sorriso tanto così do fastidio però io spero che tutti gli essere umani stiano bene”.













