Ida Platano, dal coraggio di raccontare la sua patologia al video in tacchi sul tapis roulant, il gesto che divide il popolo del web.

In una delle ultime storie su Instagram, Ida Platano ha raccontato qualcosa in più sulla sua vita e in particolare sulla malattia di cui soffre, decidendo di non nascondersi più ma di mostrarsi finalmente forte e senza barriere di nessun tipo. Di certo il suo video ha scatenato non poche polemiche per via del fatto che Ida si è messa in tacchi a spillo sul tapis roulant camminando in modo sicuro da vera signora.

Ormai Ida Platano ha abbandonato Uomini e Donne da diverso tempo e, anche se non è ancora detta l’ultima parola, la dama è andata avanti con la sua vita lasciandosi alle spalle la storia con Riccardo Guarnieri e l’amore mai iniziato con Mario Cusitore, che l’aveva ‘tradita’ nel corso del suo Trono nel dating show di Maria De Filippi. Il percorso di Ida Platano tronista si era rivelato parecchio tortuoso e un vero e proprio flop in termini amorosi, anche se lo share del programma era schizzato alle stelle.

Ida Platano, di che malattia soffre? La confessione sul lipedema

Dopo l’esperienza sul trono di Uomini e Donne Ida Platano ha deciso di continuare con la sua vita, dedicandosi a suo figlio e al lavoro, dato che la dama ha un negozio di parrucchiera a Brescia al quale tiene moltissimo. Non solo, nel corso del tempo Ida Platano ha anche rivelato qualcosa rispetto alla malattia di cui soffre, una patologia cronica che colpisce le gambe, il cosiddetto lipedema. Si tratta di una condizione che non ha una vera cura, e che rende le gambe pesanti con un accumulo di grasso con annessi dolori forti, il che non è di certo facile per una donna da accettare.

Eppure, Ida Platano ha deciso di far fronte alle sue insicurezze mostrando una sua sessione di tapis roulant, dapprima con le scarpe da ginnastica, poi a gambe scoperte con tanto di tacchi. La didascalia sotto l’immagine dice tutto: “Questo lo dedico a Me…✨

Alla Ida che si è sempre coperta, Che si è sempre nascosta, Che si è sempre vergognata di mostrare le gambe così come erano. Anni fa non avrei mai pensato di raggiungere questo livello di autostima. Ma passo dopo passo mi sono amata…“. Inutile dire che Ida Platano è stata subito sommersa da commenti di ogni tipo, in particolare chi l’ha criticata, sminuendo la malattia e facendola passare come un capriccio. Invece, il lipedema è una condizione seria e spesso invalidante, ma Ida ha avuto il coraggio di parlarne a discapito delle reazioni. Ecco di seguito il post incriminato.