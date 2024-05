Ida Platano smaschera Mario Cusitore a Uomini e Donne e lo elimina/ “Hai fatto schifo dall’inizio alla fine”

Ida Platano e il processo a Mario Cusitore

La puntata di Uomini e Donne del 9 maggio 2024 si apre con Maria De Filippi che annuncia l’ingresso in studio di Ida Platano che, però, tentenna. In attesa dell’arrivo di Ida, Maria De Filippi riassume quanto accaduto nella scorsa puntata: “Nella scorsa puntata, Ida ha deciso di non partecipare dopo l’ennesima segnalazione su Mario che lo vedeva con una ragazza in un B&B. A Mario viene chiesto chi sia questa ragazza e poi c’è Tina che chiede il cognome della ragazza. Ida, non partecipa alla puntata e annuncia di essere stufa di Mario e Pierpaolo che dopo la puntata hanno fatto delle dichiarazioni”, spiega la conduttrice che poi manda in onda il filmato. “A me dispiace che sta così, ma ho detto la verità e deve credermi“, dice Mario nel filmato trasmesso da Maria De Filippi con Gianni Sperti e Tina Cipollari che ammettono di non credergli. “Io ci tengo a lei e voglio continuare per capire se anche lei ha un interesse per me”, sono, invece, le parole di Pierpaolo Siano.

“Questa signora non è spagnola, è italiana e questa ragazza ha partecipato a questo programma come ci ha svelato una segnalazione. Questa ipotetica ragazza con cui Mario è stato nel B&B ha partecipato al programma e coincidono le città e il lavoro, vi faccio vedere chi è”, dice poi Maria De Filippi che manda in onda il filmato della puntata di Uomini e Donne a cui ha partecipato la ragazza che si chiama Melissa.

Ida Platano sbotta a Uomini e Donne: duro scontro con Mario Cusitore

Maria De Filippi, poi, racconta che Mario Cusitore, informato della segnalazione dalla redazione, ha confermato tutto. In studio, arriva Ida Platano che non nasconde la rabbia e la delusione nei confronti del corteggiatore napoletano. “Lui, in settimana, sapendo che Ida era a conoscenza di tutto, le manda una serie di messaggi”, dice ancora Maria. Nei messaggi, Mario spiega di essere dispiaciuto di aver rovinato tutto con i suoi gesti. “Non avrei mai pensato di stare così, con l’ansia e la paura di non rivederti più. Qualsiasi dimostrazione tu voglia te la darò, i sentimenti sono reali”, sono i messaggi inviati da Mario ad Ida e che, durante la puntata del 9 maggio 2024, vengono letti da Gianni Sperti.

Mario spiega di aver conosciuto casualmente Melissa: “Sono stato in un B&B due volte, ma che tu ci creda o no non c’è stato niente”, dice Mario in studio. “Ma non ti vergogni? Hai fatto schifo dall’inizio alla fine del percorso”, inveisce Ida contro Mario dopo l’ingresso in studio di quest’ultimo.











