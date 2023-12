Ida Platano spietata con l’ex fidanzato Alessandro Vicinanza/ “Non provo niente, storia sotterrata perché…”

Ida Platano a Verissimo tuona contro l’ex Alessandro Vicinanza: “Non provo più niente”

Ida Platano a Verissimo racconta i motivi della rottura con Alessandro Vicinanza, ripercorrendo le fasi turbolente del rapporto. “Inizia dicendomi che non si sentiva felice, ma non è mai stato chiaro, ci girava intorno. Questo è durato tre mesi. Da luglio è cambiato, lo vedevo distante e lo sentivo diverso. Quando ci vedevamo le cose sembravano tornare a posto, ma poi mi disse che voleva chiudere la storia, non se la sentiva più”, racconta Ida Platano nel salotto di Silvia Toffanin.

Ida Platano, da dama a tronista di Uomini e Donne/ La rottura con Alessandro Vicinanza

“Ho reagito male quando ci siamo lasciati, piano piano mi sono detta di non rincorrere più nessuno. Non voglio più ritrovarmi in situazioni del passato. Piano piano mi sto amando…”, spiega ancora la tronista del trono over a Uomini e Donne.

Ida Platano sulla rottura con Alessandro Vicinanza: “Non mi ha tradita, diceva che tra di noi era impossibile ed io…”

Ida Platano è sicura che non ci siano state di mezzo altre persone. “Secondo me non mi ha mai tradito. Una donna se lo sente quando è finita. Diceva che la storia tra noi era impossibile”, commenta una delle protagoniste di Uomini e Donne. “Io desidero una storia vera, stare insieme e vivere insieme, condividere. Alessandro mi ha dato quella spensieratezza dopo tanti anni di sofferenza”, dice Ida.

IDA PLATANO, UOMINI E DONNE/ Mario: "Dopo averti visto litigare con Alessandro, volevo andare via..."

“Mi sono trovata in situazioni di leggerezza, eravamo complici, ero felice quando stavo con lui. Adesso però non provo più niente per lui, questa storia è sotterrata. L’ho rivisto e non ho sentito nulla“, assicura la Platano. La storia con Alessandro Vicinanza fa parte del passato e ora Ida vuole guardare al futuro libera nel cuore e nello spirito. “Mi auguro di sorridere sempre, ogni giorno di più”, conclude.











© RIPRODUZIONE RISERVATA