Ida Platano torna a parlare di Uomini e Donne e lo fa lanciando anche qualche stoccata ad ex protagonisti del programma di Canale 5. È stata uno dei volti iconici del dating show di Maria De Filippi, ricoprendo sia il ruolo di dama che di tronista, ma entrambi i percorsi non hanno avuto un lieto fine per lei. Durante la sua partecipazione al trono Over, Ida ha però vissuto varie storie d’amore: da quella celebre e sofferta con Riccardo Guanieri alla più recente con Alessandro Vicinanza.

Quest’ultimo, oggi è felicemente fidanzato con un’altra nota dama di Uomini e Donne, più volte ‘rivale’ in amore di Ida: Roberta Di Padua. La loro relazione procede a gonfie vele, e su questa coppia si è recentemente espressa proprio Ida Platano, nel corso di un’intervista rilasciata al Magazine di Uomini e Donne.

Ida Platano lancia la stoccata al suo ex Alessandro Vicinanza e a Roberta Di Padua dopo Uomini e Donne

Quando il giornalista le ha chiesto se ha più sentito Alessandro Vicinanza o Roberta Di Padua, Ida ha negato, lanciando poi un augurio che sa di stoccata alla coppia di Uomini e Donne. “Alessandro e Roberta? Non ho avuto modo di sentirli, perché avrei dovuto? – ha replicato l’ex dama del Trono Over, lanciando dunque una frecciatina – La storia la vedo bene, sono contenta per loro. Credo siano due persone molto simili, si sono trovati”.

Ida non ha dunque avuto più alcun tipo di contatto con il suo ex Alessandro Vicinanza, né tantomeno con Roberta. D’altronde, i loro rapporti, dopo quanto accaduto a Uomini e Donne, si erano definitivamente raffreddati. Oggi l’ex dama, dopo aver vissuto una storia fuori dal programma, è nuovamente single, e c’è chi spera in un suo nuovo ritorno nello studio di Canale 5.

