Ida Platano torna a Uomini e Donne nella prossima stagione? Lorenzo Pugnaloni lancia un'indiscrezione.

Quando di parla di ex protagonisti di Uomini e Donne che potrebbero tornare in trasmissione, il pubblico storico del programma di Maria De Filippi pensa immediatamente a Ida Platano che, prima con la storia d’amore con Riccardo Guarnieri e poi con quella con Alessandro Vicinanza, è stata una delle protagoniste più amate del dating show di canale 5. Soprattutto la storia con Riccardo ha appassionato milioni di telespettatori e, nonostante siano trascorsi anni e l’ex cavaliere pugliese abbia ritrovato l’amore con una donna conosciuta lontano dai riflettori, sono tanti coloro che sognano un clamoroso ritorno di fiamma.

Ritorno di fiamma che, sicuramente, ad oggi, appare impossibile mentre potrebbe essere molto più vicino il ritorno di Ida nel parterre del trono over dove ritroverebbe anche l’amica Gemma Galgani che non ha ancora trovato l’amore.

Ida Platano: quando potrebbe tornare a Uomini e Donne

Chiusa la relazione con Alessandro Vicinanza, dopo aver provato a cercare l’amore in tv accettando il trono di Uomini e Donne che ha abbandonato non volendo scegliere Mario Cusitore per una serie di segnalazioni sul suo conto, Ida Platano ha avuto una breve frequentazione lontano dai riflettori ma attualmente è ancora single. Ida, infatti, si sta dedicando totalmente al lavoro, al figlio Samuel e agli amici. Con il cuore libero, Ida potrebbe così tornare a cercare l’uomo dei suoi sogni in tv ma quante possibilità ci sono che ciò accada?

A svelarlo è Lorenzo Pugnaloni che, in una storia pubblicata sul suo profilo Instagram, svela che Ida potrebbe tornare anche se non nelle registrazioni in programma a fine agosto. “Per il trono over, potrebbe esserci il ritorno di Ida, magari non subito ma in corsa”, scrive Lorenzo Pugnaloni che svela anche come due tronisti non noti siano stati già scelti dalla redazione.