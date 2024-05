Ida Platano torna a Uomini e Donne dopo l’addio a Mario/ Confronto con Pierpaolo Siano

Ida Platano, ritorno a Uomini e Donne dopo l’eliminazione di Mario Cusitore

Ida Platano torna nello studio di Uomini e Donne per le sue ultime puntate da tronista. Dopo il durissimo confronto con Mario Cusitore che ha poi lasciato la trasmissione avendo ammesso di essere stato in un B&B con una ragazza, Ida Platano torna in trasmissione nel corso della puntata di Uomini e Donne in onda oggi, lunedì 13 maggio 2024. Nella puntata della verità sulla segnalazione riguardante Mario Cusitore,

Ida Platano, sconvolta per lo scontro con il corteggiatore napoletano, aveva chiesto a Maria De Filippi di poter uscire per riprendersi prima di confrontarsi con l’altro corteggiatore, Pierpaolo Siano. Tuttavia, per tutta la scorsa puntata, Ida è rimasta dietro le quinte non non tornare più in studio fino alla chiusura e rimandando, così, il confronto con Pierpaolo siano. Come svelano, però, le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, quel momento è finalmente arrivato.

Ida Platano e Pierpaolo Siano: lite a Uomini e donne

Nella nuova puntata di Uomini e Donne, nuova delusione per Ida Platano, ancora scossa per come si è conclusa la conoscenza con Mario Cusitore per il quale aveva nutrito un forte interesse sin dalla prima esterna. Ad infliggere il colpo finale alla tronista sarà Pierpaolo Siano. Quest’ultimo che, già nelle scorse puntate aveva mostrato segni di sofferenza palesando più volte l’intenzione di andare via, arriverà in studio arrabbiato con Ida.

Al centro dello studio, nel corso di un durissimo confronto, il corteggiatore accuserà Ida di aver fatto la vittima con il suo atteggiamento, di averlo tenuto solo per continuare a correre dietro a Mario e di non voler iniziare alcuna storia con lei al punto da essere pronto a dirle no qualora fosse lui la scelta. Un’altra delusione, dunque, per Ida che sperava in un epilogo diverso della sua avventura sul trono di Uomini e Donne.

