Ida Platano torna a Uomini e Donne?/ Dopo l’addio a Mario e Pierpaolo, arriva la verità

Ida Platano: ritorno sul trono di Uomini e Donne?

L’avventura di Ida Platano sul trono di Uomini e Donne è ufficialmente finita o ci sarà un colpo di scena nel corso della registrazione di Uomini e Donne in programma oggi, lunedì 29 aprile 2024? Da mesi, l’ex dama del trono over, ha appassionato il pubblico del dating show di canale 5 con la ricerca del principe azzurro che, però, non si è conclusa nel migliore dei modi. Ida, infatti, da settimane, si stava dedicando esclusivamente alla conoscenza di Mario Cusitore e Pierpaolo Siano di cui, però, ha più volte dichiarato di non essersi mai fidata totalmente. A far aprire gli occhi a Ida è stata una nuova segnalazione su Mario Cusitore che era stato visto in compagnia di una ragazza mentre usciva da un B&B.

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI PUNTATA 29 APRILE 2024/ Caos Ida Platano: lite Tina Cipollari e Mario Cusitore

Una segnalazione che, inizialmente, si era conclusa con un nulla di fatto e che, invece, si è poi palesata vera al punto che Ida, arrabbiata e fortemente delusa dal corteggiatore napoletano, ha deciso di eliminarlo. Pierpaolo, a sua volta, di fronte all’atteggiamento di Ida e sentendosi la seconda scelta, ha deciso di autoeliminarsi.

Uomini e Donne oggi 26 aprile 2024 non va in onda/ Appuntamento a lunedì con il nuovo capitolo su Ida e Mario

Ida Platano: l’addio a Uomini e donne sembra certo

Senza corteggiatori, delusa da un percorso in cui aveva fortemente creduto, Ida Platano, nel corso della registrazione della settimana scorsa, ha salutato Maria De Filippi con alcune parole che, ad oggi, sembrano effettivamente un addio alla trasmissione. Come hanno svelato le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, Ida, tra le lacrime, ha detto di essere stata ancora una volta sfortunata per poi lasciare lo studio.

Nessun annuncio ufficiale in studio sul futuro di Ida Platano da tronista che, tuttavia, sui social, ha pubblicato poi un messaggio con cui ha ringraziato i followers per l’affetto. La Platano, dunque, nella registrazione di Uomini e Donne di oggi 29 aprile, non dovrebbe essere presente anche se il colpo di scena potrebbe essere dietro l’angolo.

Ida Platano rompe il silenzio dopo l'addio al trono di Uomini e Donne/ "Sto un po' così ma sono grata per…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA