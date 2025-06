Ida Platano: la verità sulla situazione sentimentale

Dalla prima edizione ad oggi, nel parterre del trono over di Uomini e Donne sono passati tanti cavaliere e tante dame e tra quelle più amate c’è sicuramente Ida Platano che, sin dalla prima puntata di cui è stata protagonista, è stata amatissima. Le sue storie, nate all’interno del programma di Maria De Filippi, poi, hanno sempre conquistato l’attenzione del pubblico. La relazione con Riccardo Guarnieri, in particolare, ha appassionato il pubblico per tantissimo tempo al punto che, ancora oggi, nonostante i due si siano lasciati da tempo e abbiano intrapreso due strade diverse, sognano il ritorno di fiamma.

Chiara Pompei, amaro sfogo dopo il tentato suicidio/ Come sta adesso l'ex Uomini e Donne

Ida, attualmente, è ancora single. Nei mesi scorsi erano circolate voci di un presunto fidanzato al suo fianco ma nel corso di una recente intervista rilasciata al magazine ufficiale della trasmissione, la Platano ha spiegato di aver frequentato una persona per un mese e mezzo con cui, però, non è nata una storia.

Ida Platano: il web sogna il suo ritorno a Uomini e Donne

Sempre bellissima, simpatica e con tanta energia, Ida Platano, ancora oggi, è seguitissima sui social. Nonostante abbia lasciato Uomini e donne da tempo, il pubblico non ha mai smesso di seguirla e sono tanti coloro che sognano di poterla rivedere in trasmissione. Ancora single, con il cuore libero, Ida, a Uomini e Donne Magazine ha spiegato di stare bene. Per l’ex dama è un momento magico dal punto di vista personale che, però, potrebbe essere ancora più bello se arrivasse l’amore.

Emanuele e Valentina: cos'è successo dopo Uomini e Donne?/ Lui svela tutto sui social

Tornando a Uomini e Donne, Ida tornerebbe sicuramente ad essere una delle dame più apprezzate dal pubblico e più corteggiate. Inoltre, l’eventuale ritorno di Mario Cusitore che non ha chiuso le porte ad un eventuale ritorno in trasmissione, potrebbe dare vita a dinamiche interessanti. Maria De Filippi, dunque, deciderà di richiamarla?