Ida Platano torna a Uomini e Donne nella seconda registrazione della stagione in programma oggi? Una foto scatena il web.

Dopo un’estate di attesa, di voci e indiscrezioni, lo studio di Uomini e Donne ha ufficialmente riaperto. Dopo la prima registrazione nel corso della quale non sono mancate le sorprese, a partire dalla presentazione dei tronisti Flavio e Cristiano, oggi, martedì 27 agosto 2025, ci sarà la seconda registrazione della nuova stagione. Anche oggi non mancheranno ospiti e ritorni e potrebbe esserci anche una clamorosa sorpresa. Tra i protagonisti storici della trasmissione e che, ancora oggi sono molto seguiti sui social, spicca Ida Platano che con le sue storie d’amore, in primis con Riccardo Guarnieri e con Alessandro Vicinanza, ha dato vita a puntate davvero emozionanti.

Da tempo si vocifera di un probabile ritorno di Ida in trasmissione dopo l’avventura vissuta da tronista e che si è conclusa senza una scelta e con un addio alla trasmissione. Ad alimentare la speranza dei fan di poterla rivedere in trasmissione è stata la stessa Ida con alcuni contenuti social.

Ida Platano a Roma: l’ex dama torna a Uomini e Donne?

Potrebbe essere semplicemente un caso, ma Ida Platano, nella giornata di ieri 25 agosto 2025, giorno dedicato alla prima registrazione della nuova stagione di Uomini e Donne, ha annunciato di essere a Roma. L’ex dama, attualmente single, tra le storie del proprio profilo Instagram, ha prima pubblicato un video in cui annuncia la sua partenza per la Capitale e, successivamente, il suo arrivo in città.

Innamorata di Roma, Ida ha poi svelato il luogo in cui sta trascorrendo queste ore romane, ma i suoi contenuti hanno attirato l’attenzione dei fan anche per la possibilità di rivederla nel dating show di canale 5. Come fa sapere Lorenzo Pugnaloni, infatti, non si esclude la possibilità che Ida torni nel parterre del trono over, per rimettersi nuovamente in gioco, proprio oggi nel corso della nuova registrazione.