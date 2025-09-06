Ida Platano torna nel parterre del trono over di Uomini e donne? Le voci aumentano e i fan lo sperano.

Ida Platano continua ad essere single e ad essere seguitissima sui social dove molti fan le chiedono di tornare nel parterre del trono over di Uomini e Donne. Le prime registrazioni del programma di Maria De Filippi hanno illuso i telespettatori storici del programma di Maria De Filippi perché negli stessi giorni Ida si trovare a Roma. La presenza della dama nella capitale aveva fatto immediatamente pensare ad un suo ritorno nel parterre del trono over che, però, per il momento, non si è concretizzato. Sono già quattro, infatti, le registrazioni effettuate e ad ognuna Ida non ha partecipato.

Pur essendo single e avendo un ottimo rapporto con la redazione, ma anche con gli altri protagonisti della trasmissione come Gianni Sperti, Ida non sembra avere alcuna intenzione di tornare ma nel corso della stagione, un suo ritorno non è assolutamente da escludere.

Ida Platano: quando potrebbe tornare a Uomini e Donne

Non avendo trovato l’amore nella vita di tutti i giorni e avendo vissuto momenti bellissimi nello studio di Uomini e Donne, Ida Platano potrebbe tornare in trasmissione nel corso della seconda parte della stagione. A non escludere l’eventuale ritorno dell’ex dama è Opinionista Social che, su Instagram, esclude anche il ritorno categorico di Riccardo Guarnieri. “Riccardo non torna, Ida forse”, si legge tra le storie della pagina Instagram di Opinionista social.

I fan del dating show di canale 5, così, non perdono le speranze di poter rivedere Ida nel parterre del trono over mentre non tornerà Riccardo che, proprio sui social, ha ufficializzato la sua storia d’amore. Tra le dame più amate dal pubblico, ma anche più corteggiate, la Platano deciderà davvero di tornare? Non ci resta che aspettare per scoprirlo. Nel frattempo, l’appuntamento per la prima puntata della nuova stagione di Uomini e Donne è per il 22 settembre 2025.