Ida Platano tra Mario e Pierpaolo a Uomini e Donne/ Caos in studio, poi la scelta di Cusitore

Ida Platano sempre più tra Mario Cusitore e Pierpaolo. La tronista di Uomini e Donne non trova pace nonostante provi in tutti i modi a fidarsi dei suoi corteggiatori. Dopo aver espresso il desiderio di lasciare la trasmissione non sentendosi corteggiata e desiderata dai suoi pretendenti, di fronte al gesto di Pierpaolo che l’ha raggiunta a Brescia restando a dormire in città per poterla rivedere il giorno successivo, Ida ha cambiato idea sicura di poter ancora concludere il proprio percorso con un finale da favola. Tuttavia, basta un dettaglio, poi, per scatenare dure reazioni in studio.

Ed è ciò che avviene nella puntata di Uomini e Donne del 17 aprile 2024. Come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, una tranquilla esterna tra Ida e Pierpaolo scatenerà la durissima reazione di Mario.

Di fronte alla complicità di Ida Platano e Pierpaolo, nella puntata di Uomini e Donne del 17 aprile 2024, Mario Cusitore, visibilmente arrabbiato, lascia lo studio deciso a non tornare più in trasmissione. Ida, dopo un ballo con Pierpaolo, decide di raggiungerlo dietro le quinte per poter avere un confronto con lui. Dopo un botta e risposta, i due rientrano in studio con Mario che pare intenzionato a restare nel programma.

Tuttavia, stanco di essere messo continuamente in discussione da Ida che, più volte, ha ribadito di non credergli così come Tina Cipollari, Mario spiazza tutti e, dopo aver chiesto due sedie al centro dello studio, dichiara il proprio amore alla tronista. Un vero e colpo di scena per il trono della Platano.











